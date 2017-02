Tim Krul wil bij AZ weer de echte Tim Krul laten zien

Ja, Tim Krul (28) kon zich zijn laatste Europese wedstrijd voor donderdagavond wel herinneren: dat was de kwartfinale van de Europa League met Newcastle United tegen Benfica in april 2013. Bijna vier jaar later volgde zijn eerste optreden voor AZ in Europees verband tegen Olympique Lyonnais (1-4). Krul hoopt op een wonder bij de return, het liefst met een heldenrol zoals hij vaker vervulde.

“ We doen niet veel onder voor dit Lyon, echt niet. En er gebeuren vaker wonderen in het voetbal, toch?”

Hij kende voor de wedstrijd één speler van AZ van naam, vertelt Olympique Lyonnais-aanvaller Alexandre Lacazette donderdagavond in de catacomben van het AFAS Stadion tegen een Frans sprekende Nederlandse journalist. Hij noemt de naam van Tim Krul, de doelman die hij tijdens de wedstrijd in Alkmaar twee keer passeerde. En de keeper die 185 duels voor Newcastle United en acht voor Oranje speelde.



Cillessen

Nee, op zijn wedstrijdshirt stond niet de naam van Jasper Cillessen. "Dat ging gelukkig wel goed, ja", zegt Krul glimlachend tegen ELF Voetbal. De UEFA had in aanloop naar de thuiswedstrijd van AZ op de eigen website een foto van Cillessen bij de naam en rugnummer 24 van Krul geplaatst. De nieuwe keeper van AZ, gehuurd van Newcastle United, kon er wel de humor van inzien, bleek op Twitter.

.@UEFAcom you might wanna update the profile pic of Tim Krul on your website pic.twitter.com/3ERxR1OtGL — Tim Krul (@TimKrul) 15 februari 2017

Bij het foutje van de Europese voetbalbond schoten de gedachten even terug naar die beroemde wissel tijdens de verlenging van de kwartfinale van Oranje op het WK in 2014 tegen Costa Rica. Louis van Gaal bracht Krul voor eerste doelman Cillessen, een paar tellen voor de start van de strafschoppenserie. Cillessen was woest, tot het moment dat zijn vervanger een van de penalty's stopte. Cillessen zette direct een sprint in en besprong Krul als een van de eerste teamgenoten.



Effectief

Alleen de geboorte van zijn dochter was volgens Krul mooier dan die avond in de Arena Fonte Nova in Salvador. Zo'n tweeënhalf jaar later staat de Hagenaar teleurgesteld in de mixed zone na AZ-Olympique Lyonnais. Een waldkornbolletje in de ene hand en met de andere leunend op een trolleykoffer. De UEFA heeft dan inmiddels de foto van Cillessen vervangen voor een van Krul.



Van zijn Europese debuut voor AZ had hij zich iets anders voorgesteld. Liever vervulde hij een heldenrol zoals in Salvador of zoals bij zijn Europese debuut voor Newcastle United in de UEFA Cup, in november 2006. Toen hield Krul als achttienjarige de Engelsen op de been bij Palermo, tijdens een stormloop op zijn doel op Sicilië. Het werd 0-1 en Krul werd op handen gedragen in Newcastle upton Tyne.



In Alkmaar ging het publiek na de 1-4 van Jordan Ferri in de extra tijd in grote getale naar huis. "Deze avond had veel mooier kunnen zijn. We kregen ook een aantal goede kansen en speelde nog vrij verzorgd voetbal. Aan de andere kant bleek Lyon ook dodelijk effectief", aldus Krul, die even opzij kijkt.



Hij ziet Lacazette met Franse journalisten praten. "Hij is een spits met erg veel kwaliteiten. Dat wisten we van tevoren, maar hij liet het ook zien. Lacazette kwam tot twee keer toe alleen op mij af. Wanneer ik hem zou aanraken zou ik rood krijgen. Daarom probeerde ik het hem zo moeilijk mogelijk te maken door hem naar de zijkant te drukken. Toch maakt hij dan die kansen af, als een topspits."

Wonder

Met de nederlaag tegen Olympique Lyonnais komt het aantal tegendoelpunten voor Krul in zijn eerste drie wedstrijden voor AZ op negen. Geen positieve cijfers, maar de keeper is vooral blij dat hij weer speelt, na zijn langdurige knieblessure en zijn bijrol bij Ajax, waar hij alleen bij Jong Ajax keepte. Krul dacht in januari eigenlijk van Amsterdam naar Watford te gaan, maar het werd Alkmaar, op de slotavond van de transferperiode. Bij Newcastle United, vorig seizoen met Krul in het doel uit de Premier League gedegradeerd, loopt zijn contract door tot de zomer van 2018.



"Ik wil terug naar mijn oude niveau en dat wil ik bij AZ weer bereiken. Ik wil weer laten zien wie de echte Tim Krul is. Dat gevoel komt ook terug door veel wedstrijden te spelen. Ik ben alweer een tijdje fit na mijn knieblessure, maar heb me nog niet veel kunnen laten zien dit seizoen, alleen bij Jong Ajax. Met AZ hebben we nu een mooi en druk programma voor de boeg. We doen het goed in de competitie en zitten ook nog in de halve finales van de beker. En volgende week is de return in Lyon."



"We moeten hoop houden voor dat duel, ook al wordt het natuurlijk heel moeilijk om nog door te gaan. We moeten in Lyon vier keer scoren, minimaal. Maar wie weet, als wij daar een snelle 0-1 kunnen maken... We doen niet veel onder voor dit Olympique Lyon, echt niet. En er gebeuren wel vaker wonderen in het voetbal, toch?", besluit Krul, met een knipoog.