Alexandre Lacazette: beul van AZ toe aan nieuwe stap

In 2010 maakte hij samen met Griezmann furore op het EK Onder 19 en zorgde Lacazette voor het winnende doelpunt in de finale tegen Spanje. Terwijl Griezmann het wekelijks opneemt tegen wereldsterren, vocht Lacazette gisteren duels uit met Rens van Eijden en Ben Rienstra. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat Lacazette nog steeds Europese wedstrijden speelt tegen AZ, en niet tegen clubs als Real Madrid en Juventus. De Fransman is inmiddels 25 jaar oud, maar verdient zijn brood nog altijd in de Franse competitie. Iedere transferperiode wordt de spits in verband gebracht met verschillende topclubs, maar nooit kwam het ook echt tot een overstap.



Kind van Les Gones

Lacazette werd op 28 mei 1991 geboren in, jawel, Lyon. Als twaalfjarig jochie maakte hij in 2003 de overstap van ELCS Lyon naar het grote Olympique uit de stad. Hij doorliep vrijwel alle jeugdelftallen van de club en maakte uiteindelijk in mei 2010 zijn debuut in de hoofdmacht. De fan van Les Gones zien de spits maar al te graag uitgroeien tot een van de grootste iconen uit de clubgeschiedenis. Een jongen uit de regio, daar houden supporters van.



Benzema

Een Franse getalenteerde spits, die uitkomt voor Lyon en toe lijkt aan een stap naar een topclub. Waar kennen we dat ook al weer van? Inderdaad, Karim Benzema speelde van 1996 tot 2009 bij de club uit de stad waarin hij net als Lacazette geboren en getogen is. De Fransman met Algerijnse roots kennen we inmiddels als een echte goalgetter bij Real Madrid. Zien we binnenkort Lacazette een contract tekenen bij Los Blancos om de cirkel helemaal rond te maken?



Eremetaal

De mooiste manier voor Lacazette om afscheid te nemen van de club zou zijn om een prijs te pakken met zijn ploeggenoten. Lyon is een enorme club in Frankrijk met een prijzenkast waar je u tegen zegt. Met helden als vrije trappenkoning Juninho en good old Fred pakte Lyon vanaf het seizoen 2001/02 zeven (!) keer achter elkaar de landstitel. Voor Lacazette kwam zijn debuut helaas net te laat om deze gloriejaren mee te kunnen maken. Laca eindigde met zijn club liefst drie keer als tweede in de Ligue 1 en ook dit jaar lijken de kansen verkeken met achttien punten achterstand op koploper Monaco.



Lacazette komt nu voor een dilemma te staan. Komende zomer via de achterdeur vertrekken naar een grotere club, of wachten om in stijl af te kunnen sluiten bij Lyon. De tijd begint langzaam maar zeker te dringen…