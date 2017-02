Nicolai Jörgensen: eendagsvlieg of goaltjesdief?

Afonso Alves is misschien wel het beste voorbeeld. Iedereen kent de Braziliaan van de zeven doelpunten die hij maakte in één wedstrijd. In het jaar 2007 kon Heracles-doelman Martin Pieckenhagen de bal negen keer uit het net vissen, waaronder zeven treffers van Alves. In het shirt van Heerenveen scoorde hij in vijftig wedstrijden liefst 48 keer. De spits werd al 'de nieuwe Ronaldo' genoemd en mocht zelfs debuteren bij de Goddelijke Kanaries. Hij bleek echter meer gelijkenissen te hebben met Fred dan met de oud-goalgetter van Real Madrid en Barcelona. Na zijn transfer naar Middlesbrough heeft de Braziliaan er werkelijk niets meer van gebakken. Uiteindelijk sloot hij af bij het zeer gerenommeerde Al-Gharafa…







Sanharib Malki ontpopte zich in dienst van Roda JC tot een ware doelpuntenmachine. In de Eredivisie kwam hij in 65 wedstrijden tot 48 goals, terwijl hij in België bekend stond als een niet meer dan degelijke spits. Malki vertrok als Roda-icoon naar Kasimpasa, maar de beloofde doelpunten bleven uit. De Ex-Koempel zit inmiddels al een tijdje zonder club.







Björn Vleminckx had het postuur en de balaanname van een bouwvakker, maar mocht zich met 23 doelpunten toch topscorer van de Eredivisie noemen in het seizoen 2010/11. De Belg keerde na dit successeizoen terug naar zijn vaderland, waar hij voor Club Brugge ging spelen. De spits haalde nooit meer het niveau wat hij in dat ene jaar bereikte in dienst van NEC en staat momenteel onder contract bij Royal Antwerp.







Geert-Arend Roorda speelt inmiddels bij de amateurs van Flevo Boys Emmeloord, maar stond ooit bekend als een groot talent. Hij speelde voor verschillende jeugdelftallen in Oranje en kreeg in 2011 de kans om zich te ontwikkelen op huurbasis bij Excelsior. In zijn totale carrière scoorde de boomlange aanvallende middenvelder elf keer, waarvan acht (!) in een half jaar tijd bij de Rotterdammers.