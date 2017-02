Youssouf Hersi: "Het stadion ontplofte na die winst op Ajax"

“ Ik zie Feyenoord geen kampioen worden”

"Vitesse is erop gebrand om hun nederlaag tegen Willem II recht te zetten. En ik heb zelf ervaren dat ze altijd van Ajax willen winnen. Vitesse heeft ook de hele week rust gehad", vertelt de nu 34-jarige aanvallende middenvelder tegenover ELF Voetbal. "Voor Ajax is het niet gemakkelijk. Ze moeten ook komende donderdag weer aan de bak tegen Legia Warschau. Dat zal zeker in de hoofden van de jongens een rol spelen. Ze zullen in het begin willen aftasten, rustig aandoen. Het zou me niet verbazen als Vitesse in de eerste helft voorkomt en dan na rust alles op alles zet om te overleven."



Hersi, die in 2000 zijn officiële debuut voor Ajax maakte, vreest dat de vermoeidheid bij de hoofdstedelingen in de tweede helft kan opspelen. "Ook zullen ze zich niet willen beschadigen met het oog op donderdag. Maar ik zie ze niet verliezen." Wordt Feyenoord dan opnieuw de lachende derde? "Dit weekend misschien wel. Maar ik zie Feyenoord geen kampioen worden. Dit houden ze niet vol. Er zijn nog twaalf duels te spelen. Kijk maar eens naar hun programma van de komende weken. Volgende week tegen PSV en dan moeten ze nog naar Ajax, sc Heerenveen en Vitesse toe."



Aad de Mos

Hersi speelde zelf ook diverse keren Vitesse - Ajax. Over zijn meest bijzondere hoeft hij niet lang na te denken. "Dat was die 4-2 onder Aad de Mos (op 24 december 2006, red.). Met de rust stonden we met 0-2 achter. In de tweede helft draaiden we het helemaal om", aldus de voormalige jeugdinternational, die zelf de laatste treffer voor zijn rekening nam. "De beelden dat De Mos het veld in kwam rennen van blijdschap, herinneren voetbalfans zich vast nog wel. Het stadion ontplofte die middag."



Ajax heeft het altijd lastig tegen Vitesse. Dat verbaast Hersi niet. "Vitesse is ook een voetballende ploeg. Altijd halen ze goede spelers, zoals dit seizoen weer met Ricky van Wolfswinkel en Alexander Büttner. Vitesse speelt fel en heel technisch. Hun spelers kunnen alles voetballend oplossen. Ze durven tegen Ajax ook meer. Vanaf het begin druk zetten, lekker één op één. Vitesse speelt thuis en gaat er vanaf minuut één vol voor. Ajax vastzetten en ze dwingen tot lange ballen, waardoor de tweede bal voor hen is. Andere ploegen zakken in tegen Ajax en wachten af. Daardoor komt Ajax heel vaak in de wedstrijd en bepalen zij het tempo."



Hersi bekijkt de wedstrijd zondag voor de televisie. Hij hoopt dat Ajax aan het langste eind trekt. "Ik gun het beide clubs en Vitesse is mijn tweede club, maar bij Ajax heb ik de hele jeugd doorlopen. De basis voor mijn voetbalcarrière gelegd en de voetballer geworden die ik ben. Ik ben de club dankbaar. Door hen kreeg ik ook de kans om later mijn kwaliteiten bij Vitesse te tonen."



Toekomst

Of Hersi zelf nog op het veld terugkeert, weet hij nog niet. In mei 2015 vertrok hij bij Western Sydney Wanderers. Afgelopen zomer trainde de aanvallende middenvelder nog mee bij RKC Waalwijk en in zijn woonplaats bij Almere City, maar een contract leverde dat niet op. "Ik ben nu aan het rondkijken wat ik wil en druk bezig met de verbouwing van mijn huis. Ik ben er nog niet uit wat ik ga doen. Komende zomer wil ik de knoop voor mezelf doorhakken. Officieel ben ik nog niet gestopt. Wie weet volgt er nog een laatste avontuur? Misschien word ik trainer? Misschien ga ik jongens begeleiden? Ik ben er nog niet uit."