Video: Verdediger trekt shirt aan flarden en krijgt penalty tegen

Lehkwiya ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Umm Salal. De gasten pakten drie minuten na rust voor de tweede keer de leiding. Deze keer vanaf elf meter. Yannick Sagbo leek door te breken, maar toen werd diens letterlijk aan flarden gescheurd.



De dader Abdulrahiman Hussain was echter hevig verontwaardigd. Hij protesteerde tevergeefs. Maar hoe duidelijk wil je het hebben? Oh ja, Sagbo neemt daarna de penaltytaak op zijn schouders. In een nieuw shirtje uiteraard.



De beelden zijn te zien vanaf 1.51.