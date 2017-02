Bizar: Bijna al het puntverlies van Ajax volgde na midweeks duel!

De titelstrijd wordt dit seizoen niet meer beslist tegen de 'kleintjes' van de Eredivisie, maar Ajax, PSV en Feyenoord moeten het kampioenschap in de onderlinge duels in hun voordeel beslechten. Die laatste twee hebben echter wel een voordeel ten opzichte van Ajax: ze spelen niet meer in Europa. Voor de Amsterdammers is dat wel degelijk een nadeel: bijna al het puntverlies (+-90%!) dat de mannen van trainer Peter Bosz opliepen in de Eredivisie, was ná een midweekse wedstrijd.

Dat is een van de redenen dat het bezoek van Bosz aan zijn oude club Vitesse zomaar eens vervelend zou kunnen aflopen. Hoewel de statistieken uit het verleden tussen Vitesse en Ajax sterk in het voordeel zijn van de Amsterdammers, bieden de cijfers na midweekse wedstrijden geen goed houvast. Let op: twaalf (!) van de in totaal veertien verliespunten, een kleine negentig procent, liep Ajax namelijk op na een midweeks treffen.

Midweeks duel Eredivisie CL PAOK - Ajax Sparta 1-3 Ajax CL Ajax - Rostov Ajax 1-2 Willem II EL Rostov - Ajax Go Ahead Eagles 0-3 Ajax EL Panathinaikos - Ajax Heracles Almelo 0-2 Ajax EL Ajax - Standard Luik Ajax 3-2 FC Utrecht EL Celta de Vigo - Ajax Feyenoord 1-1 Ajax EL Ajax - Celta de Vigo AZ 2-2 Ajax EL Ajax - Panathinaikos Heerenveen 0-1 Ajax EL Standard Luik - Ajax FC Twente 1-0 Ajax KB Ajax - Willem II Ajax 5-1 PEC Zwolle KB Kozakken Boys -Ajax Ajax 1-0 Excelsior KB SC Cambuur - Ajax Ajax 1-1 PSV

Alleen in aanloop naar de remise tegen Roda JC (2-2) werd er niet tussentijds gespeeld. Natuurlijk is het geen schande om gelijk te spelen tegen Feyenoord en PSV, maar de puntverlies tegen de andere clubs is wél pijnlijk. PSV en Feyenoord deden het namelijk beide beter tegen zowel AZ, FC Twente als ook Willem II. Nee, midweekse wedstrijden en Ajax is dit seizen nog geen succesvolle combinatie.

Op basis hiervan zal je wellicht gaan twijfelen aan de fitheid van de spelers van Ajax. En misschien is dat ook wel terecht. Hoewel Bosz meerdere malen rouleerde tijdens midweekse wedstrijden, zijn de cijfers rondom de tegendoelpunten van Ajax ná Europese wedstrijden schrikbarend. Eerder zagen we al dat Ajax vooral in de openingsfase of meteen na de rust scoort - cijfers die kunnen duiden op een mindere fysieke gesteldheid van de spelers. Wie naar de tegendoelpunten van Ajax ná midweekse wedstrijden kijkt, zal zich dezelfde vraag stellen: zijn de Ajacieden wel fit genoeg om twee duels in één week vol te maken? Vijftig procent van de tegendoelpunten na een midweekse wedstrijd viel in het laatste kwartier!*



Opvallend? Ja, dat zijn deze cijfers zeer zeker. Is er per se een oorzakelijk verband te leggen? Nee, dat niet. Want zowel tegen SC Cambuur als Standard Luik, twee duels waarna puntverlies volgde, rouleerde Bosz midweeks hevig in de opstelling. Wie alleen naar het conditionele aspect kijkt, trekt vermoedelijk dus niet de juiste conclusies. Wellicht zit de oorzaak ook voor een (groot) deel in de voorbereiding op wedstrijden ná midweekse duels. Die is logischerwijs een stuk korter. Immers ligt de focus niet de hele week op de opponent van het weekend in de Eredivisie, maar eerst nog op de tegenstander in de Europa League, dan wel KNVB Beker.

Samengevat kun je wel stellen, dat wie naar de cijfers kijkt, weet dat Ajax in elk geval een lastig karwei staat te wachten in Arnhem. In meer dan veertig procent van de gevallen leed Ajax na een midweeks duel puntverlies. En na een midweeks gelijkspel, volgde onder Bosz tot dusver altijd puntverlies. In Rotterdam zullen ze komend weekend dus met een fijn gevoel naar het duel Arnhem kijken. En wie weet, zitten Giovanni van Bronckhorst en consorten komende donderdag bij de return in de Amsterdam ArenA wel met een Ajax-sjaaltje voor de buis. Want voor de concurrenten van Ajax lijkt te gelden: hoe meer midweekse wedstrijden voor de Amsterdammers, hoe beter!

*N.b. Eigen goals zijn niet opgenomen in dit overzicht