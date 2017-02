'FC Barcelona heeft eerste aankoop 2018 al binnen'

Volgens Mundo Deportivo is er overeenstemming tussen de Spaanse topclub en diens club Palmeiras over een transfer. De 22-jarige centrale verdediger zou voor een bedrag van negen miljoen euro de overstap maken.



Speciaal wordt gewacht tot januari 2018, omdat Mina dan met zijn werkgever de Copa Libertadores heeft afgewerkt. De Colombiaanse international zal een contract voor vijf jaar ondertekenen. Diens zaakwaarnemer is op dit moment in Barcelona om de laatste details glad te strijken.