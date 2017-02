ELF Voetbal wordt mediapartner van de Tweede Divisie

Als redactie gaan we voortaan de Tweede Divisie nog intensiever volgen. Zo wordt in het maandblad extra aandacht besteed aan de competitie. Om te beginnen in nummer 3, die over twee weken verschijnt. Daarin komt het eerste vierpagina-artikel.



Ook op webgebied heeft de samenwerking positieve gevolgen. Als ELF Voetbal zullen we dagelijks nieuwtjes aanleveren, die te lezen zijn op de website tweededivisie.nl. Vanwege de contacten, mede ontstaan uit de Nationale Voetbalgids die elke zomer verschijnt, moeten daar leuke actuele verhalen uit voortkomen.











Na FOX Sports is ELF Voetbal de tweede grote mediapartij die de competitie gaat omarmen. "ELF Voetbal heeft de afgelopen 35 jaar een uitstekende reputatie opgebouwd in de Nederlandse voetbaljournalistiek", meldt de Tweede Divisie dan ook in een officieel persbericht.



Komende woensdag zullen de eerste nieuwtjes van onze hand te lezen zijn. Houd dan ook ons twitteraccount @elfvoetbal goed in de gaten. Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom. Mail deze naar s.berends@elfvoetbal.nl.