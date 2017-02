Van Bronckhorst durft risico met Vilhena en Vermeer niet aan

“ Daar ben ik scherp op bij mijn spelers, dat moeten we voorkomen”

De 22-jarige Oranje-international staat immers op scherp. Een gele kaart tegen de hekkensluiter van de Eredivisie zou betekenen dat Vilhena de kraker van een week later tegen PSV mist. "Het zit in mijn hoofd", hield Van Bronckhorst nog een kleine slag om de arm op de vrijdagse persconferentie.



Op basis van de trainingen deze week zou Vilhena echter op de bank beginnen. Dat heeft wel als voordeel dat Dirk Kuyt, Jens Toornstra en Steven Berghuis alle drie in De Kuip aan de aftrap zullen verschijnen. Een onderwerp dat ook Van Bronckhorst inmiddels hoog zit.







"Het ging deze week niet over hoe goed wij hebben gespeeld tegen FC Groningen", vertelde hij, daarmee tevens doelend op de ongedisciplineerde Michiel Kramer en de rode kaart van Simon Gustafson bij de beloften. "Als je geen kranten leest en je ziet ons trainen dan zie je niets geks. Maar als er binnen een paar dagen een paar dingen gebeuren, geef je aanleiding dat er over wordt gepraat en geschreven."



"Daar ben ik scherp op bij mijn spelers, dat moeten we voorkomen. Ik heb met Kuyt gesproken, Kramer is geschorst en maandag weer hartelijk welkom. En Gustafson, dat vond ik een ander geval. Ik vond het geen natrappen, eerder pootje haken wat hij maandag in het tweede elftal heeft gedaan. Maar nu telt ADO Den Haag, een elftal met een nieuwe trainer. Onderschatting is er niet, maar die is er nooit bij ons."





Nicolai Jørgensen (gisteren afwezig wegens ziekte) heeft vandaag weer met de groep meegetraind, bevestigt Giovanni van Bronckhorst.#adofey pic.twitter.com/oulqRi3Vk4 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 17 februari 2017







Van Bronckhorst is blij dat er elke week weer een nieuwe speler opstaat, die de ploeg bij de hand neemt. "Dat is ook de kracht van dit team. Natuurlijk zijn spelers teleurgesteld als ze niet spelen, maar als ze wel in actie komen, dan staan ze er ook. Dat is niet alleen zo bij Jens, maar ook bij andere spelers in mijn selectie."



In een gesprek met keeperstrainer Khalid Benlahsen, Brad Jones en Kenneth Vermeer heeft Van Bronckhorst aangegeven dat Jones in de resterende twaalf duels van het seizoen onder de lat blijft. Vermeer is vanaf zondag weer tweede doelman. "Kenneth had daar begrip voor. Hij is weer fit, maar er is geen reden om te wisselen. Jones blijft eerste keeper."





Van Bronckhorst: 'Ik heb vanochtend met beide keepers hierover gesproken. Kenneth gaf aan begrip te hebben voor deze keuze.'#adofey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 17 februari 2017







Vermeer was in eerste instantie de eerste keeper bij Feyenoord, maar in de voorbereiding van dit seizoen scheurde hij zijn achillespees af.