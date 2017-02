'Oud-Vitesse spits op weg naar Liverpool'

Dat zou de Engelse jeugdinternational transfervrij doen. Dat meldt The Sun. Zijn contract bij Chelsea loopt aan het einde van het seizoen immers af. Uit gesprekken over contractverlenging bleek dat The Blues niet wilden voldaan aan diens wens om een weeksalaris van 50.000 pond (60.000 euro) te gaan verdienen.



Manager Antonio Conte vertelde op de persconferentie dat hij een 'een krystallen bal' nodig heeft om de toekomst van Solanke te voorspellen. "Ik denk dat het zijn wil is om te vertrekken." Vorig seizoen droeg Solanke uit huurbasis het shirt van Vitesse. Hij begon goed in Arnhem, maar viel in de tweede seizoenshelft terug. Solanke kwam tot 26 wedstrijden en zeven doelpunten.