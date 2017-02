Cocu wil nog absoluut niet met Feyenoord bezig zijn

De landskampioen neemt het zaterdagavond echter eerst in eigen huis op tegen NEC. "Pas als we dat duel goed afsluiten, mogen we ons op Feyenoord focussen", reageerde Cocu tegenover PSV TV. "We moeten voorkomen al met Feyenoord bezig zijn. Dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Als we tegen NEC geen resultaat halen, reizen we in een heel ander gevoel naar Rotterdam."





'Het vertrouwen groeit, dat moeten we zien vast te houden', zei Cocu vanmorgen voor de camera van PSV TV. #psvnec pic.twitter.com/oSm6KDo1zF — PSV (@PSV) 17 februari 2017

Sinds de hervatting van de competitie won PSV al haar vijf competitiewedstrijden. "In de winterstop hebben we iets achter ons gelaten. Een gevoel dat door de mindere resultaten in de groep was geslopen. Door de goede resultaten is er meer frisheid, maken we meer goals en daardoor groeit het vertrouwen bij de spelers."