FC Groningen-uitblinker Mahi voor even terug in Rotterdam

Bijna nergens kennen ze Mimoun Mahi beter dan op Het Kasteel. En toch zullen ze de aanvaller van FC Groningen zondagmiddag nauwlettend in de gaten houden. Met negen doelpunten is hij namelijk de grote smaakmaker en topscorer van de ploeg van Ernest Faber. Hoewel hij warme gevoelens heeft bij Sparta Rotterdam, zal hij zeker juichen als hij zondagmiddag scoort.

Met een glimlach op zijn gezicht komt Mahi het spelershome van FC Groningen binnenlopen. De training voor het duel tegen Sparta Rotterdam, zijn oude club, liep een half uurtje uit. Erg vindt hij dat helemaal niet. "Het wordt een belangrijke wedstrijd voor ons", realiseert Mahi zich tegenover ELF Voetbal. "We hebben een moeilijke start van de competitie gehad. We zijn daardoor iets compacter gaan spelen. Dat pakte goed uit, maar we staan nog altijd slechts negende. Als we van Sparta en de week erna van FC Utrecht winnen, staan we weer écht waar we willen en horen te staan. Bij de eerste zeven."

Rusnák

Het wordt een leuk weerzien voor Mahi. Voor het eerst sinds zijn overstap naar Groningen in 2014 speelt hij tegen zijn oude club op Het Kasteel. "Het is een bijzondere wedstrijd voor mij, ik heb er zin in", vertelt hij. "Ik heb drie mooie jaren bij Sparta gehad, dus dan is het leuk om er terug te keren. Natuurlijk ken ik de meeste jongens nog die daar spelen, maar dagelijks contact heb ik niet met ze."



Met Rusnák zag Mahi deze winter een goede vriend vertrekken.

Hoewel Sparta in een mindere fase zit in de Eredivisie, wordt het ogenschijnlijk geen eenvoudige middag voor de Trots van het Noorden. De heenwedstrijd in het Noordlease Stadion eindigde in 1-1, dankzij een goal van, inderdaad, Mahi. Maar deze winter raakten de Noorderlingen Albert Rusnák, Danny Hoesen én Hans Hateboer kwijt. "Dat merk je aan het niveau op de training. Onze doelstelling is de play-offs halen, maar zonder deze spelers is dat een stuk moeilijker. Je hebt voor de play-offs namelijk een bepaald basisniveau nodig. Van mij had er dus best iemand bij mogen komen. Ik ben pas tevreden als we de play-offs halen."

Met Rusnák zag hij bovendien een goede vriend vertrekken. "Albert woonde in hetzelfde complex als ik en we konden goed met elkaar opschieten, dus natuurlijk vond ik het jammer dat hij vertrok. Maar ik gunde hem ook een volgende stap. Hij heeft het enorm naar zijn zin in Amerika. Volgens hem lopen ze daar drie stappen voor op Europa. Het was voor hem een hele mooie stap op het juiste moment."

Mahi, Mahi

Komende zondag ontmoet Mahi niet Rusnák, wel andere (oude) vrienden van Sparta. Hoewel de aanvaller warme gevoelens heeft bij de Rotterdamse club, is hij vooral gebrand om te winnen. "Ik denk dat het 0-2 wordt. Doelpuntenmakers? Mahi, Mahi", klinkt het lachend. "En natuurlijk ga ik juichen als ik scoor. Sparta heeft veel voor mij betekend, maar FC Groningen is mijn werkgever op dit moment. Als ik niet zou juichen, dan doe ik ze te kort."

Binnenkort een groot portret op ELF Voetbal van de smaakmaker van FC Groningen op dit moment. Over zijn mislukte transfer, Marokko, en veel meer!



Mahi hier nog juichend in het shirt van Sparta Rotterdam. Ook bij FC Groningen kan hij vaak juichen! Sowieso is hij de laatste weken een van de gevaarlijkste spelers van de Noorderlingen. Van de laatste twintig doelpogingen, was Mahi er bij twaalf betrokken. Vijf keer als schutter, zevenmaal als aangever.