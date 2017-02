Video: Welke Bundesligaclub beschikt over het snelste... badeendje?

Afgelopen week organiseerde de officiële organisatie achter de Bundesliga een nieuwe editie van de BunDucksLiga. Zestien badeendjes, een wolf en een tuinman vechten tegen elkaar wie het eerste aan het einde komt in een zwembad met stroming.



Vooraf leek regerend kampioen Ruuudi van Bayer 04 Leverkusen de favoriet. Samen met Zecke van Hertha BSC Berlin, die de twee edities daarvoor op zijn naam schreef. Twee keer in een finale tegen Franz van Bayern München.



Bekijk hierboven hoe deze actie over The Duck Speedway afloopt. Wanneer de eerste editie in de Eredivisie plaatsvindt, weten we nog niet.