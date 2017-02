Amerikaans swimsuitbabe niets verhullend op cover

En de winnares is? Kate Upton! De Amerikaanse swimsuitbabe siert voor de derde keer de cover van het jaarlijkse zwemkledingnummer van Sports Illustrated.

Daardoor geen spelersvrouw of voetbalster. Op maar liefst drie covers neemt Kate dit jaar sexy poses aan, met weinig verhullende outfits. Dat de 24-jarige blondine nauwelijks badkleding draagt, zorgt voor hilariteit op sociale media. De naam van Upton werd woensdag onthuld in de talkshow van Jimmy Kimmel. "Is er iets groters dan het badpaknummer van Sports Illustrated?", vroeg hij zich af. "Niet voor mij", antwoordde Kate.





Wow, I feel so honored and excited to be back with Sports Illustrated!! Thank you @si_swimsuit and @mj_day for inviting me to be part of an issue that features and celebrates beauty and confidence in every shape and size #siswim17 #grateful Een bericht gedeeld door Kate Upton (@kateupton) op 14 Feb 2017 om 9:53 PST

The @yutsai88 #Repost @si_swimsuit ・・・ @kateupton Een bericht gedeeld door Kate Upton (@kateupton) op 16 Feb 2017 om 2:57 PST

Op de covers, die door het blad worden bestempeld als collectors items, bedekt het jonge model haar borsten met haar arm en sjort ze met moeite een strak jasje met glitters voor haar buste. Op de derde editie draagt ze niets meer dan een gouden hals- en heupketting. Op de achtergrond is de helderblauwe zee van de Fiji-eilanden te zien.Kate, die zich begin vorig jaar verloofde met de 34-jarige honkbalspeler Justin Verlander, fungeerde in 2012 en 2013 ook reeds als covermodel van Sports Illustrated.