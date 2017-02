Neres wil geschiedenis schrijven voor Ajax

Hij is nu eindelijk echt Ajacied. Robert Neres Campos is vrijdagmiddag officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever in de Amsterdam ArenA.

De Braziliaanse aanvaller zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2021. De 19-jarige Braziliaanse jeugdinternational was direct gretig. De vleugelaanvaller zegt klaar te zijn om zondag al direct in de uitwedstrijd tegen Vitesse te spelen. "Maar dat is wat vroeg", meldde technisch directeur Marc Overmars reeds.





Neres speelde deze week nog met Brazilië op het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder-20 in Ecuador. "Dit is een grote club waar ik nog veel kan leren", vertelde de Braziliaan in de persruimte waar de persentatie plaatsvond. Hij gaf toe dat er vorig jaar al contact was geweest met de Amsterdamse club. Hij legde zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Ik wil met Ajax kampioen worden om vervolgens Champions League te kunnen spelen. Ik ben klaar om geschiedenis te schrijven."





Ajax heeft 12 miljoen euro betaald voor de voetballer van São Paulo. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro.