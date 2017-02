Rommedahl: "PSV kampioen? Alles ligt nog open"

“ PSV mist nu tien goals extra van haar spits”

"Maar een grote uitslag verwacht ik niet", vertelt de 38-jarige snelheidsduivel tegenover ELF Voetbal. "Vorige week zat ik op de tribune tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Het was niet goed, maar PSV won wel met 3-0. Ook Ajax en Feyenoord winnen de laatste tijd op deze wijze. Al hebben ze een keer hun dag niet. In het moderne voetbal wordt het vaak 2-0. Clubs willen niet meer tegen elke prijs een grote zege neerzetten. Vroeger gingen clubs bij 2-0 direct op jacht naar de 3-0 en 4-0. PSV kan, net zoals Feyenoord nu, goed op resultaat spelen. Voor PSV - NEC voorzie ik ook een dergelijk scenario."



Rommedahl bezoekt nog regelmatig wedstrijden van PSV, waarvoor hij 161 competitieduels speelde, en Ajax, waar hij 61 keer de eer in de Eredivisie verdedigde. "Ik vind het leuk om te gaan kijken. Ook de kinderen neem ik regelmatig mee. Voor wie ze zijn? De twee kinderen van mijn huidige vrouw zijn daarin verdeeld. De ene is geboren in Amsterdam en is voor Ajax. De andere kwam ter wereld in Eindhoven en is voor PSV, haha."



NEC

Met NEC, de club waarvoor hij de eerste vijf maanden van 2009 uitkwam, heeft hij weinig meer. "Ik heb daar maar kort gespeeld. Veertien duels. Ik kwam op het verkeerde moment binnen. Anderhalf jaar ging het geweldig, maar plotseling kwam de hele ploeg in een dipje. Ik raakte daar ook voor de eerste keer geblesseerd. Het was geen gelukkige periode. Ik leerde er wel Lasse Schöne kennen. Daarna maakten we mooie tijden mee bij de Deense nationale ploeg en bij Ajax. Ik spreek hem nog steeds regelmatig."



Rommedahl vreest dat de huidige acht punten achterstand van PSV te groot zijn om nog kans te maken op het kampioenschap. "Eigenlijk zijn het negen punten. Feyenoord en Ajax hebben ook een veel beter doelsaldo. Dan zal PSV zes keer met 8-0 moeten winnen. Maar zij zullen zich focussen zodat ze nergens puntenverlies lijden. Dat kan ook met een kleine zege."



De moeizame eerste seizoenshelft van PSV kan Rommedahl, die liefst 126 interlands voor Denemarken speelde, niet direct verklaren. "Als ze het bij de club wisten, hadden ze het bij de club direct opgelost. Luuk de Jong scoort dit seizoen minder. Ze spelen nu natuurlijk ook een beetje anders. Met een linksbenige aanvaller op rechts en Bart Ramselaar op links, die geen echte buitenspeler is. Ze acteren met veel voetballende middenvelders. De Jong is juist afhankelijk van de aanvoer vanaf de flank. Dat is zijn kracht. Ik mis nu tien goals extra van de spits."



Kampioen

Rommedahl durft geen ultieme titelkandidaat te noemen. "Feyenoord staat met vijf punten voorsprong bovenaan, maar kan zomaar een dip krijgen. Alles ligt nog open. Voor PSV is dat ook nog mogelijk. Als ze winnen van Feyenoord en Ajax, en Ajax weer van Feyenoord wint, is het gat al bijna gedicht. Maar eerlijk gezegd zie ik Feyenoord dit seizoen niet meer vier keer verliezen."



Voetballen is er voor de Deense Eindhovenaar momenteel niet bij. In januari 2015 liet hij noodgedwongen zijn contract bij RKC Waalwijk ontbinden vanwege een slepende achillespeesblessure. "Zes, zeven maanden geleden ben ik opnieuw geopereerd. Er stond een jaar voor om fit te worden. Ik train nu dagelijks. Lopen op de loopband gaat gelukkig al. Dat was nog onmogelijk toen ik moest stoppen."



Jeugdtrainer

De afgelopen twee seizoenen fungeerde hij als jeugdtrainer van zijn zonen bij DBS in Eindhoven. "Die jongens plezier laten maken, staat dan voorop. Nu val ik nog steeds wel eens in om de trainer van de jongste te helpen. Ik golf nu ook regelmatig en twee jaar geleden heb ik het skiën opgepakt. Volgende week reizen we met het hele gezin weer af voor een skivakantie."



Wat hij straks gaat doen, weet hij nog niet. "Ik richt me nu vooral op herstellen. Ik heb nu een tussenpauze ingelast. Of ik trainer leuk vind, moet ik nog ontdekken. Ik wil eerst helemaal fit worden."