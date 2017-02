Boulahrouz hoopt dat Van Beek snel weer de oude is

“Het schiet niet echt op”, sprak Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst afgelopen week. “We zijn aan het kijken om Sven zo snel mogelijk weer bij de groep te halen. Hij doet bijna alles, maar alleen op loopschoenen. Met voetbalschoenen blijft het moeizaam. We zijn bezig om speciale schoenen voor hem te maken. Wanneer dat lukt, kan hij weer langzaam terugkeren.”



Khalid Boulahrouz stond in het seizoen 2014/15 dagelijks met Van Beek op het trainingsveld. “De situatie van Sven kan je in één woord omvatten: frustrerend”, zegt Boulahrouz tegenover ELF Voetbal. “Het duurt ondertussen al zo lang. Normaal weet je bij een blessure wanneer je ongeveer weer kan terugkeren, maar het is voor Sven allemaal onduidelijk. Dat is echt klote. Een blessure komt nooit op een gunstig moment maar Sven zat volop in zijn ontwikkeling en had een stijgende lijn te pakken. Heel vervelend.”





“Er zijn altijd momenten in een carrière van een voetballer die moeilijk zijn”, vervolgt de oud-speler van onder andere HSV, Chelsea en Stuttgart. “Dat vormt een voetballer tot wie hij is. Het is belangrijk hoe Sven met de situatie omgaat, maar belangrijker: hoe komt hij er uit? In mijn periode bij Feyenoord heb ik Sven leren kennen als een leergierige en stabiele jongen, die goed met zijn loopbaan bezig is. Ik verwacht daardoor ook dat het allemaal goed gaat komen met hem. Het is moeilijk, alleen hij moet nu rustig blijven en zijn geduld bewaren. Dan kan hij straks weer vlammen.”Zonder Van Beek is Feyenoord bezig aan een ijzersterk seizoen en maakt het zelfs een goede kans op het kampioenschap. “Sven is afkomstig uit de jeugdopleiding en een echte jongen van de club”, aldus. “Om met je favoriete club kampioen te worden, dat is een jongensdroom. Ik hoop echt dat hij nog in actie komt dit seizoen, zodat hij die droom kan waarmaken. Dat zou het verhaal van het mogelijke kampioenschap van Feyenoord compleet maken.”