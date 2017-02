Bellarabi schiet historische Bundesliga-treffer binnen

Karim Bellarabi heeft vrijdagavond de openingstreffer gescoord in de wedstrijd tussen Augsburg en Bayer Leverkussen. Niets bijzonders, zou je denken. De treffer van de middenvelder van Leverkussen is echter een historisch doelpunt.

Door zijn treffer gaat Bellarabi voor altijd de geschiedenisboeken in. Het is het vijftigduizendste Bundesliga-doelpunt in de historie van de competitie. Van de vijftigduizend goals werden er 3.391 vanaf de penaltystip gemaakt. Het meerendeel van de doelpunten, 28.215, werd gemaakt in de tweede helft van een wedstrijd. Friedhelm Konietzka scoorde op 24 augustus 1963, als aanvaller van Borussia Dortmund, de allereerste treffer

Bayern München scoorde in de historie van de competitie het vaakst: 3.840 keer. Van de clubs die momenteel nog in de Bundesliga actief zijn, scoorde RasenBallsport Leipzig (uiteraard) het minst vaak. De club is bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau en scoorde tot dusver 36 treffers.

Gerd Müller is de all-time topscorer van de competitie is Gerd Müller. In 427 wedstrijden voor Bayern München scoorde de spits 365 keer. De hoogst genoteerde nog actieve voetballer is Claudio Pizarro. De Peruviaans international scoorde als speler van Bayern München en Werder Bremen tot op heden 190 treffers.