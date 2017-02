ADO ontvangt Feyenoord: "Zal een moeizame wedstrijd worden"

ADO Den Haag krijgt zondagmiddag Feyenoord op bezoek in de zoektocht naar de broodnodige punten. De Hagenaars staan sinds vorige week op de laatste plaats in de competitie. De kans lijkt echter klein dat Feyenoord punten gaat verliezen in Den Haag.

Mitchell Schet, afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, stond meerdere keren tegenover de Rotterdamse club. Ook in 2014, toen ADO Den Haag met 3-2 won van Feyenoord. "Het is alweer even geleden", zegt Schet tegenover ELF Voetbal. "Maar wedstrijden tegen Feyenoord vond ik altijd extra speciaal. Ik heb daar lang gespeeld en heb daar mijn debuut in het profvoetbal gemaakt. Niemand had verwacht dat ADO destijds van Feyenoord zou winnen, maar we flikten het wel."

De Rotterdammers hebben het de laatste jaren vaak lastig in Den Haag. "Het publiek helpt ADO Den Haag altijd in zulke wedstrijd", vervolgt de buitenspeler, die sinds vorig jaar bij Slovan Bratislava speelt. "Zij gaan in de topwedstrijden extra achter de ploeg staan, waardoor de spelers extra gemotiveerd zijn. Ajax heeft het ook vaak lastig in de uitwedstrijden tegen ADO. Het geeft toch een soort extra boost."

"Het gaat op dit moment niet zo goed met ADO, zonde. Ik hoop echt dat ze erin blijven. Het zou echt vreselijk zijn als zo'n grote club degradeert. Een overwinning tegen Feyenoord zal de club wel helpen, ze hebben de punten hard nodig. Met Feyenoord gaat het daarentegen super goed. Ik hoop echt dat ze het volhouden. Het zou zo mooi zijn voor de club als ze eindelijk weer eens de titel pakken. Ik denk ook wel dat het ze gaat lukken."

"Zondag verwacht ik een moeizame wedstrijd voor ADO", zegt hij. "Feyenoord draait goed, maar het blijft voetbal hè? Het is moeilijk om een voorspelling te geven. Eigenlijk wil ik geen kant kiezen. Daarom zeg ik een gelijkspel. Voor ADO zou dat goed zijn. Voor Feyenoord minder, maar dat maken ze later wel weer goed."