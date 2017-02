Scorende Kum zet opvallende reeks voort

Roda JC heeft vrijdagavond zeer goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Met hangen en wurgen sleepten de Kerkraders de drie punten in de wacht ten koste van Go Ahead Eagles (1-0). Verdediger Christian Kum was in het Parkstad Limburg Stadion trefzeker.

Kum staat niet bekend als een veel scorende speler. Als de verdediger echter scoort in een thuiswedstrijd, verliest zijn ploeg nooit. De 31-jarige oud-speler van onder andere ADO Den Haag en FC Utrecht scoorde tot vanavond vijf keer in een thuiswedstrijd. Vier wedstrijden werden gewonnen, één eindigde in een gelijkspel. Ook tegen Kowet verloor de scorende Kum niet.

De ploeg van trainer Yannis Anastasiou klimt door de overwinning naar de veetiende plaats in de Eredivisie en haalt daarmee Go Ahead Eagles in. De verschillen in de onderste regionen blijven erg klein. Het verschil tussen Roda JC en hekkensluiter ADO Den Haag, dat dit weekend tegen koploper Feyenoord speelt, bedraagt slechts drie punten.