Feyenoord, een gewaarschuwd mens telt voor twee

ADO Den Haag ontvangt zondagmiddag Feyenoord. De hekkensluiter tegen de koploper. Groengeel tegen roodwit. Wie naar de laatste zes edities van de wedstrijden in de Hofstad kijkt, komt maar tot één conclusie. Er worden uitsluitend bijzondere duels gespeeld tussen deze ploegen in het Kyocera stadion. ELF Voetbal laat in de laatste zes ontmoetingen zien waarom.

2010/11: ADO Den Haag 2-2 Feyenoord 'The comeback'

Met Toornsta nog in het shirt van ADO leek Feyenoord op weg naar een makkelijke middag in Den Haag. Twee doelpunten van youngster Luc Castaignos zetten de Rotterdammers voor de thee op rozen, maar het beruchte Haags kwartiertje werd wederom een keer werkelijkheid. Charlton Vicento, de man met de mooiste schwalbe ooit, en Dmitri Bulykin bezorgden de thuisclub een punt. Overigens was het een verrassing geweest als Feyenoord had gewonnen. De ploeg van Mario Been stond op dat moment veel lager dan ADO op de ranglijst.



Herken jij Toornstra uit 2010 ook?

2011/12: ADO Den Haag 1-2 Feyenoord 'The reverse'

Als Ruben Schaken en Guyon Fernandez zondagmiddag een doelpunt maken, zal het publiek in het Kyocera Stadion ongetwijfeld hard juichen. In 2012 deden ze dat echter niet, want toen droeg het duo nog het shirt van Feyenoord. Anderzijds maakte Lex Immers het in de slotfase namens ADO nog spannend (1-2); hij speelde later juist voor Feyenoord. Uiteindelijk trokken de Rotterdammers, de uiteindelijke nummer twee van de competitie, de zege over de streep tegen de laagvlieger uit de Hofstad.



Schaken en Fernandez; ooit in dienst van Feyenoord, nu onder contract in Den Haag.

2012/13: ADO Den Haag 2-0 Feyenoord 'Liesveld'

Na de nederlaag van Feyenoord in Den Haag ging het na afloop bij de Rotterdammers vooral over scheidsrechter Richard Liesveld. Hoewel de thuisploeg na zwak verdedigen van De Vrij terecht op een 1-0 voorsprong kwam, kreeg de Feyenoord-stopper daarna een snoeiharde elleboog van aanvaller Vicento. De Vrij moest geblesseerd naar de kant, maar er viel géén directe rode kaart. Niet veel later gaf de arbiter ook wel heel makkelijk een penalty aan ADO - benut door Danny Holla -, terwijl hij in de slotfase er juist geen aan Feyenoord gaf. Al met al niet een gelukkig optreden van Feyenoord én Liesveld.





Zondagmiddag heeft niet Liesveld, maar Björn Kuipers de leiding.

2013/14: ADO Den Haag 3-2 Feyenoord 'The Suprise'

Feyenoord streed dit seizoen, net als dit jaar, mee om de landstitel. ADO Den Haag was, net als op dit moment, de nummer laatst van de Eredivisie. Alle reden voor trainer Ronald Koeman om een simpele overwinning te verwachten in Den Haag, maar na een vroege 2-0 achterstand had het daar geen enkele schijn van. Jordy Clasie en Graziano Pellè brachten Feyenoord nog wel naast ADO, maar een overwinning zat er niet in. Sterker nog: Roland Alberg bracht de Rotterdammers zelfs een nederlaag toe. Het betekende voor ADO de weg naar de middenmoot, waar het het seizoen zou afsluiten. Voor Feyenoord bleken het dure punten: zij werden twee, slechts vier punten achter kampioen Ajax. Wacht ditmaal wederom zo'n suprise?



Wie zal zondagmiddag de rol van Alberg (inmiddels spelend voor Philadelpia Union) overnemen?

2014/15: ADO Den Haag- Feyenoord 'Mitchell'

Ze moesten er in Den Haag lang op wachten, maar het eerste doelpunt van het seizoen 2012/13 viel toch echt in het duel met Feyenoord. Maar wel voor de bezoekers, pas in de 92e (!) minuut. Invaller Mitchell te Vrede kopte de winnende binnen, al was dat mede te danken aan naamgenoot Mitchell, Schet, van ADO. Hij kreeg al voor de rust de rode kaart. Fred Rutten zag zijn ploeg bij de seizoensouverture ploeteren, maar toch bovenkomen. Overigens viel er een kaartenrecord in dit duel: Danny Makkelie gaf achtmaal (!) geel aan de thuisploeg, vijf keer zag een Feyenoorder de gele prent. Een record!



Schet (r) debuteerde ooit namens Feyenoord, maar brak nooit door. Ook bij ADO lukte het niet.

2015/16: ADO Den Haag 1-0 Feyenoord 'The focus'

Midweeks had Feyenoord concurrent Ajax nog uitgeschakeld in de KNVB-Beker. Het gevoel was dus goed, vooral bij Sven van Beek die matchwinner werd tegen de concurrent uit Amsterdam. Tegen ADO maakte hij ook een goal, maar wel in het verkeerde doel. Dat was overigens niet voor het eerst; het was zijn vijfde eigen doelpunt uit zijn loopbaan. Niet echt een record waar hij trots op zal zijn. Bovendien was dit de eerste keer in deze competitie dat Ajax echt uitliep. Later, in januari, werd het verschil na een heel slechte periode van Feyenoord uiteraard nóg groter. "De focus lag misschien wel te veel op de dubbele ontmoeting (beker en competitie) met Ajax", gaf Van Beek later ruiterlijk toe.



Ditmaal zal Van Beek geen hoofdrol spelen. Hij is nog altijd geblesseerd bij Feyenoord.

De duels tussen ADO Den Haag en Feyenoord; stuk voor stuk beladen. Stuk voor stuk bijzonder. De lessen uit de laatste zes ontmoetingen voor de Rotterdammers lijken duidelijk. Onderschatting is dodelijk en het Haags kwartiertje, let daar op. Waarschijnlijk krijgt Tonny Vilhena zondagmiddag rust van Giovanni van Bronckhorst. De enige nederlaag in de Eredivisie dit seizoen leden ze zonder hem. Volgt in Den Haag de tweede of heeft Feyenoord geleerd van het verleden? Gezien datzelfde verleden kan het werkelijk alle kanten op. Maar een gewaarschuwd Feyenoord telt voor twee.