'Roda JC in gesprek met oud-spits Manchester City'

De club uit Limburg is namelijk in gesprek met de transfervrije Rolando Bianchi. Dit zegt het management van de 34-jarige Italiaan tegenover Trivenetogoal. Bianchi is clubloos nadat hij vorige maand vertrok bij Perugia, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië. De spits heeft een aardig rijtje club op zijn CV staan. Eerder speelde hij voor onder andere Manchester City, Lazio en Torino.