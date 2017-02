Hendrix beduidend minder dan concurrenten

Hendrix startte het seizoen nog wel als basisspeler, maar na de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord (18 september 2016) raakte de Limburger zijn plaats bij de eerste elf kwijt. Bovendien liep hij niet veel later een knieblessure op in het Champions League-duel met FC Rostov. Net voor de winterstop keerde hij terug in de wedstrijdselectie, maar sindsdien kreeg hij maar veertig speelminuten van Cocu. "Ik laat nu al voor het derde seizoen op rij zien dat ik in de basis hoor, maar het is ook het derde seizoen op rij dat iemand anders de voorkeur krijgt."

Toch blijkt uit de statistieken van Squawka dat het niet geheel onterecht is dat Cocu Hendrix buiten de basiself houdt. Zowel verdedigend als aanvallend hebben de andere middenvelders meer waarde dan de jeugdexponent. Vooral qua duelkracht blijft Hendrix achter bij bijvoorbeeld Guardado.

Ook aanvallend zijn de andere drie waardevoller. Ondanks dat de inmiddels 22-jarige Hendrix qua algehele passing iets beter scoort, doet hij flink onder voor zijn 'rivalen' ten aanzien van key passes en het creëren van kansen. Dit zou kunnen voortkomen doordat de anderen meer risico in hun spel leggen. Qua goals en assists wordt Hendrix eveneens de loef afgestoken.

GPW = gemiddeld per wedstrijd

Verdedigend:

Guardado Van Ginkel Pröpper Hendrix % winst duels 59,60 44,07 48,82 35,82 % winst kopduels 60.00 64,29 63,46 33,33 Intercepties (GPW) 2 0,60 1,55 1,4 Opruimingen (GPW) 1 1 0,91 0,30

Aanvallend: