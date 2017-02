Wat is er toch aan de hand met Vincent Janssen?

Vincent Janssen heeft het moeilijk bij Tottenham Hotspur. Er werd veel verwacht van de spits toen hij afgelopen zomer voor zo'n twintig miljoen euro overkwam uit Alkmaar. In achttien wedstrijden in de Premier League kwam hij slechts tot één treffer. Mauricio Pochettino is niet tevreden over de Nederlander. "Hij moet meer laten zien en dan zullen we kijken. Het gaat er altijd om hoe een speler zijn kwaliteiten toont, zijn vertrouwen op het trainingsveld. Het is normaal dat hij dan meer moet laten zien", aldus de oefenmeester tegenover The Independent.

Het is niet de eerste keer dat er in Engeland getwijfeld wordt over de kwaliteiten van Janssen. Gary Lineker noemde de spits eerder 'a poor man's Soldado', doelend op de Spaanse spits die compleet geflopt is bij Spurs. Afgelopen transferperiode wilden Wolfsburg en Galatasaray Janssen uit zijn lijden verlossen, maar beide clubs werden resoluut afgewezen. Hij wil nog altijd slagen en geeft zichzelf nog een half jaar de tijd om zijn manager te overtuigen van zijn kunnen. Het eerste half jaar was in ieder geval nog niet om over naar huis te schrijven:





2015/16 (AZ) 2016/17 (Spurs) Wedstrijden 34 18 Doelpunten 27 1 Assists 6 1



Toch hoeven deze cijfers natuurlijk niet alles te zeggen. Er zijn genoeg spitsen die erg belangrijk zijn voor het team zonder veel doelpunten te maken. We kijken naar wat meer verdiepende statistieken om te kijken of Janssen gewoon pure pech heeft of dat hij echt in een matige vorm verkeert.





2015/16 (AZ) 2016/17 (Spurs) Passes per wedstrijd 24.2 8.9 Schoten per wedstrijd 4.4 1.1 Schotprecisie 55% 44% Gewonnen duels 50% 34%



Het lijkt er op dat Janssen moeite heeft met het fysieke niveau in Engeland. In de Eredivisie stond hij bekend als een sterke spits en won hij de helft van de duels die hij uitvocht. Tegen de sterke centrale verdedigers in Engeland heeft de spits het duidelijk lastiger. In de Premier League krijgt hij vaak maar één kans per wedstrijd, terwijl hij er in de Eredivisie vaak vier tot vijf kreeg.



Het is voor Janssen een Luuk de Jong-scenario. De huidige spits van PSV kon geen potten breken bij het Duitse Borussia Mönchengladbach en ook dit had veel te maken met het aantal kansen dat hij kreeg. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat een topscorer van de Eredivisie compleet mislukt in het buitenland? Spelers als Finnbogason en Afonso Alves bewezen in het verleden al dat het in de Nederlandse competitie toch een stuk makkelijker scoren is. Het is te hopen voor Janssen dat hij het tegendeel gaat bewijzen, maar er is nog veel werk aan de winkel.