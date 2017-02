Uniek Lincoln City schiet stokoud record uit boeken

Een daverende verrassing vandaag in de FA Cup : non-leagueclub Lincoln City schakelde Premier League-team Burnley uit door een doelpunt in de slotfase van Sean Raggett: 0-1. Door de zege mag de club uit het oosten van Engeland zich nu opmaken voor de kwartfinale van de FA Cup .

De prestatie van Lincoln City eerder vandaag is uniek, want de laatste keer dat een amateurclub zich wist te plaatsen voor de kwartfinale van het prestigieuze bekertoernooi was meer dan een eeuw geleden. In 1914 was het QPR dat doordrong tot de kwartfinale van de beker. Dat stokoude record is nu dus uit de boeken geschoten.

Lincoln City kent een lange historie, want de club werd opgericht in 1884. Na zeven jaar werd de club een proforganisatie. Sinds de jaren zestig schommelden The Imps tussen de derde en vierde klasse, maar in 1987 kreeg het de twijfelachtige primeur van eerste degradant naar de Conference National, het vijfde niveau. Binnen een jaar wist het terug te keren op profniveau, maar in 2011 zakte Lincoln City weer af naar de amateurs.

Doellijntechnologie

Momenteel staat Lincoln City er echter florissant voor. De club heeft de lift naar boven gevonden en staat fier bovenaan in de Conference National. Een terugkeer naar de profs lonkt. De roodhemden hebben een voorsprong van drie punten op nummer twee FC Dag & Red en vier op nummer drie Forest Green. Bovendien speelden ze een wedstrijd minder. De FA Cup-prestatie tegen Burnley is de bevestiging van de resultaten van het gehele seizoen.

Eerder schakelde de stuntploeg al de proforganisaties Oldham Athletic, Ipswich Town en Brighton and Hove Albion uit in de strijd om de beker. Door een kopgoal van Raggett mag nu ook Burnley aan dat rijtje toegevoegd worden. Even was er nog wat consternatie na het doelpunt, maar de technologie wees uit dat de kopbal van de verdediger de doellijn ruimschoots was gepasseerd. Het zou kunnen dat Lincoln City in de volgende ronde een andere amateurclub tegenkomt, want komende maandag speelt Sutton United thuis tegen Arsenal.