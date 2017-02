'Chelsea geeft Dortmund nakijken en strikt Dahoud'

Borussia Dortmund zou zijn selectie graag versterken met Mahmoud Dahoud. De Syrisch/Duitse balvirtuoos zou zelfs al op weg zijn geweest naar Dortmund, maar nu heeft ook Chelsea zich gemengd in de strijd om de middenvelder van Borussia Mönchengladbach.

Het contract van Dahoud zal in 2018 aflopen waardoor hij een gewilde voetballer is. Eerder werden ook al Liverpool, Paris Saint-Germain en Juventus genoemd. Opvallend is dat de 21-jarige Dahoud pas één keer scoorde en twee assists gaf dit seizoen.