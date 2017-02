Improductieve vleugels brengen Heerenveen in vrije val

SC Heerenveen heeft weer niet weten te winnen in een wedstrijd na de winterstop: FC Twente-Heerenveen: 1-0. Het is al het vierde verlies in zes wedstrijden na de onderbreking. Nog zorgwekkender: enkel Reza Ghoochannejhad wist het doel te vinden in de zes wedstrijden dit kalenderjaar.