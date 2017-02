PSV-aanvallers leggen ook NEC over de knie

PSV heeft wederom een overwinning geboekt in de Eredivisie. Het ging niet makkelijk, maar met de overwinning tegen NEC is de club uit Eindhoven nog steeds foutloos na de winterstop: 3-1. Opvallend: na de winterstop tonen de aanvallers zich een stuk scherper, terwijl de verdedigers juist minder bij de les zijn.

Het was te horen aan het morrende publiek, de mogelijkheden voor NEC in de slotfase en de verdedigende wissel van Phillip Cocu: Daniel Schwaab voor Andres Guardado. Makkelijk ging het weer niet in Eindhoven. Dat terwijl de aanvallers hun vizier na de winterstop juist scherper hebben afgesteld. In de zes wedstrijden na de onderbreking scoorden zij al zeventien goals, terwijl dat er voor de winterstop slechts 25 waren. Ook tegen NEC leek er in eerste instantie niets aan de hand. Marco van Ginkel benutte in de twintigste minuut een penalty, al zijn vierde goal sinds zijn terugkeer.

Maar waar de aanvallers juist betere vorm tonen, krijgt het team aan de andere kant ook meer goals tegen. Bijna al evenveel als voor de winterstop. Het zorgt ervoor dat PSV zijn duels nog steeds niet makkelijk wint. Tegen NEC kreeg PSV weer vanuit het niets een doelpunt tegen, na een prachtige aanval van de Nijmegenaren. De tweede helft was vervolgens vrij slordig, maar toch kon PSV de zege veiligstellen, door goals van Bart Ramselaar en Luuk de Jong. Desondanks zal Cocu hopen dat hij eens wat rustiger op de bank kan zitten.