Kan ADO ook zónder Van Beek stunten tegen Feyenoord?

Het is de elfde speelronde van het seizoen 2015/'16 als ADO Den Haag het in eigen huis opneemt tegen Feyenoord. Het is druk, want 14.261 bezoekers hebben de weg naar het Kyocera Stadion gevonden. Simon Gustafson stond in de basis bij de Rotterdammers, spits Colin Kazim-Richards begon op de bank.



Bij ADO Den Haag staat een aantal bekenden van de Feyenoorders aan de aftrap. Timothy Derijck is centrale middenvelder, Gianni Zuiverloon staat centraal achterin en Ruben Schaken is rechtsbuiten.



De meeste mogelijkheden zijn voor Feyenoord. Toch lukt het niet om te scoren. Twintig minuten voor tijd valt het doelpunt alsnog en het is een speler van de Rotterdammers die scoort. Ongewild, welteverstaan. ADO-aanvaller Ruben Schaken is er op snelheid vandoor, al lijkt het alsof hij zeker een meter buitenspel staat. Verdediger Sven van Beek van Feyenoord hoopt de bal weg te werken, maar schiet in eigen doel.







Uiteraard is Van Beek, die dit seizoen niet fit is, not amused.







Opvallende statistiek



Het is niet de eerste keer de afgelopen jaren dat ADO Den Haag in eigen huis Feyenoord aftroeft. Sterker nog: in de laatste vijf seizoenen wonnen de Hagenaars maar liefst drie keer. In de jaargang 2012/'13 wordt het 2-0. Mike van Duinen en Danny Holla scoorden. In de 96ste minuut mist Graziano Pellè een strafschop namens Feyenoord.



2015-'16 ADO Den Haag - Feyenoord 1-0



2014-'15 ADO Den Haag - Feyenoord 0-1



2013-'14 ADO Den Haag - Feyenoord 3-2



2012-'13 ADO Den Haag - Feyenoord 2-0



2011-'12 ADO Den Haag - Feyenoord 1-2



Of statistieken ADO zondag tegen Feyenoord kunnen redden, is nog maar de vraag. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is wel héél groot.