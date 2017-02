FC de Rebellen met Theatershow van het Jaar in Rotterdam

Aan die voorwaarden voldoen de leden van FC de Rebellen. Een selectie van oud-voetballers die bekend staan als rebellerend in de tijd dat zij als profvoetballer actief waren. Dit seizoen zorgt FC de Rebellen opnieuw voor een amusementsavond in theaters, schouwburgen en andere locaties waar de markante figuren hun verhalen over de profvoetballerij komen vertellen.







Marcel Meeuwis, oud-voetballer van ondere andere Feyenoord, Borussia Mönchengladbach en Roda JC heeft FC de Rebellen opgericht. Hij is ook de leidende figuur tijdens de theatervoorstelingen. Daarin komen vele leuke momenten aan bod. Anekdotes uit de kleedkamer, persoonlijke verhalen, hilarische ervaringen met coaches, maar ook vragen die beantwoord worden van andere spelers en van publiek.



Na elke voorstelling vindt 'de verlenging' plaats in de foyer en is het mogelijk met de Rebellen op de foto te gaan, of je aangeschafte boek persoonlijk te laten signeren. Presentator Koert Westerman en oud-internationals Glenn Helder en John de Wolf vormen de vaste cast.



Daarnaast zijn elke avond gasten aanwezig. Komende vrijdag, 24 februari, treedt FC de Rebellen aan in het Luxor Theater in Rotterdam. Voor DE THEATERSHOW VAN HET JAAR! Daar zullen Ricky van den Bergh en cabaratier Leo Alkemade acte de presence verlenen. Ook is een special act ingepland van de grootste Olympische Rebel ooit: turner Yuri van Gelder!



Er zijn nu 650 kaarten verkocht. Wees er snel bij om deze leuke avond mee te maken. Ga naar www.luxortheater.nl en koop jullie kaarten.