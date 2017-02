Klaassen leidt Ajax naar zege bij Vitesse

Ajax heeft het voorbeeld van PSV gevolgd, want ook de Amsterdammers zijn nog foutloos na de winterstop. Niet geheel toevallig was het Davy Klaassen die Ajax weer de weg leidde tegen Vitesse. In Arnhem scoorde de aanvoerder de enige goal van de wedstrijd: 0-1.

Davy Klaassen opens the score in Arnhem! #vitaja #ajax pic.twitter.com/cE2nWkHUoY

Net als voor de Eindhovenaren gisteren tegen NEC, ging het ook niet makkelijk voor Ajax. De eerste helft was van beide kanten erg slordig. In de tweede helft drong Vitesse wel iets meer aan, maar was het Klaassen die zich ook belangrijk toonde in de verdediging, door onder meer een kopbal van Ricky van Wolfswinkel van de lijn te werken. Klaassen had het duel vervolgens op slot kunnen gooien, maar een makkelijk gegeven penalty was niet aan hem besteed.

Daardoor bleek de droge schuiver van Klaassen in de 26ste minuut doorslaggevend. Het betekende al de negende openingstreffer van de middenvelder dit seizoen. Vaak blijkt dit de opmaat tot de overwinning, want zevenmaal liep Ajax bij een openingstreffer van Klaassen winnend het veld af. Bovendien was het doelpunt op aangeven van Amin Younes zijn vijftigste voor Ajax 1.

Van die vijftig goals was liefst 32 procent (16 wedstrijden) de 1-0 of 0-1. Van die zestien wedstrijden gingen er elf gewonnen. Na afloop probeerde de hoofdrolspeler zelf de vinger achter de opvallende statistiek te leggen, maar een echte verklaring had hij er niet voor. "Het is ongelooflijk ja. Ik loop gewoon op de plek waar ik denk dat ik moet lopen", was zijn commentaar bij FoxSports.

Openingstreffers Davy Klaassen 2016/17:

Sparta-Ajax 1-3

Ajax-Willem II 1-2

Go Ahead Eagles-Ajax 0-3

Heracles Almelo-Ajax 0-2

ADO Den Haag-Ajax 0-2

Heerenveen-Ajax 0-1

Ajax-PSV 1-1

Roda JC-Ajax 0-2

Vitesse-Ajax 0-1

Zijn misschien wel mooiste van vijftig doelpunten: