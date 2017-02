Ajax extreem zakelijk in uitwedstrijden tegen subtoppers

Hoopvol keken supporters van Feyenoord en PSV uit naar Vitesse - Ajax. Een uitwedstrijd tegen een sterke subtopper is na een Europese wedstrijd geen pretje en dat zou puntverlies kunnen opleveren. Ajax bleef echter overeind in Arnhem.

Verrassend kan de zege van Ajax niet genoemd worden. Ajax won dit seizoen zes wedstrijden door slechts één goal te scoren en dat is opvallend vaak tegen subtoppers. Zo werd eerder de heenwedstrijd tussen Vitesse en Ajax, op 11 september gespeeld in de Amsterdam ArenA, 1-0. Ook in Heerenveen en Utrecht werd tegen de plaatselijke trots met een minimale marge gewonnen.



0-1 of 1-0 overwinningen van Ajax dit seizoen:



11-9-16 Ajax -Vitesse 1-0



29-9-16 Ajax - Standard Luik 1-0



29-10-16 Ajax - Excelsior 1-0



27-11-16 SC Heerenveen - Ajax 0-1



22-01-17 FC Utrecht - Ajax 0-1



19-2-17 Vitesse - Ajax 0-1



Erbij gezegd moet worden dat Ajax op bezoek bij de andere subtoppers, AZ en FC Twente, naast de zege greep. In Alkmaar speelden de Amsterdammers gelijk met 2-2 en in Enschede verloor de formatie van Peter Bosz met 1-0.