Waarom Lasse Schöne zo gelukkig is met Davy Klaassen

“ Als het voetballend even niet loopt hebben we altijd Davy nog. Ons eigen goudhaantje, haha.”

Weer schoot Davy Klaassen Ajax te hulp. Weer met een openingsgoal in een competitieduel. Al voor de negende keer dit seizoen. Dankzij de vijftigste competitiegoal van Klaassen voor Ajax blijven de Amsterdammers in het spoor van Feyenoord. Ook na zondagmiddag blijft het gat met nummer twee Ajax vijf punten.



De jacht

In de spelersbus terug naar Amsterdam zou Schöne naar ADO Den Haag-Feyenoord kijken, via een tv in de bus, vertelde hij. De Deen was benieuwd of de lijstaanvoerder ook in Den Haag zou winnen. Dat deed Feyenoord, door een doelpunt van Karim El Ahmadi. Zo blijft de stand onveranderd, althans het onderlinge verschil tussen koploper Feyenoord, nummer twee Ajax en nummer drie PSV.



"We blijven alledrie winnen in 2017. Zo blijft het wel een spannende titelrace, hè?", zei Schöne met een glimlach tegen ELF Voetbal. "Voor ons is het elke week een kwestie van winnen en de druk opvoeren bij Feyenoord. Het is wachten op een misstap en dan moeten wij toeslaan. Ik ben niet iemand die elke week gespannen voor de tv zit als Feyenoord of PSV speelt hoor. Dan doe ik leuke dingen met mijn gezin. Ik volg natuurlijk wel de resultaten van hun wedstrijden. Het is volgende week Feyenoord-PSV. Een van onze concurrenten laat punten liggen. Of allebei. Dan is het aan ons om thuis van Heracles te winnen. Zo wordt het met ook nog de return tegen Legia voor ons een belangrijke week. We moeten de goede serie na de winterstop vol zien te houden."







"We hebben nu in 2017 zes competitieduels op rij gewonnen en inmiddels vijf keer op rij de nul gehouden. Wat dat betreft zijn we goed bezig. De balans in het team is ook goed. De speelwijze die de trainer wil hanteren is nu voor iedereen duidelijk, zoals met snel drukzetten na balverlies. Het staat gewoon goed bij ons. We hebben een team dat voor elkaar wil knokken. Zoals nu ook in de tweede helft tegen Vitesse. Als het voetballend even niet loopt, moet je blijven strijden."



Klaassen

Daarin speelt aanvoerder Davy Klaassen een grote rol, vindt Schöne. "Davy is iemand die altijd voorop gaat in de strijd. Iemand die de boel op sleeptouw kan nemen. Verbaal en ook door zijn speelstijl. En natuurlijk zijn goals. Wat dat betreft is Davy goud waard voor ons. Ik denk dat hij vandaag nog wel een doelpunt had kunnen maken, met die penalty", aldus Schöne, knipogend. "Ja, de laatste weken missen we vaker strafschoppen. Ik ook, inderdaad. Maar wie de volgende neemt is aan de technische staf. Ik denk wel dat ik weer een plek ben gestegen op hun lijst, ten koste van Davy, haha."







De balans op het middenveld is goed, vindt Schöne. "Davy, Hakim Ziyech en ik raken nog altijd beter op elkaar ingespeeld. De rolverdeling is duidelijk. Ik ben de controleur en Davy en Hakim spelen meer vooruit. Hakim is de pure voetballer en Davy gaat van zestien naar zestien. Hij is constant in beweging. Of Davy na dit seizoen klaar is voor een volgende stap? Hij heeft zeker de kwaliteiten. Het is heel fijn om naast hem te spelen."



"Gelukkig kunnen we nu nog op hem rekenen in de titelstrijd. De spanning neemt met de week toe. Ook bij de fans, vermoed ik. Wij kunnen er als team goed mee omgaan, dat blijkt ook uit de statistieken van de laatste weken. We geven achterin heel weinig weg en scoren altijd. Zoals nu weer met Davy. Hij is ons goudhaantje, haha", besluit Schöne, goed voor vijf goals dit seizoen.