Wat staat Feyenoord, Ajax en PSV nog te wachten?

Met nog elf speelrondes voor de boeg staat Feyenoord op poleposition om landskampioen te worden. Naaste belagers Ajax en PSV hebben respectievelijk vijf en acht punten achterstand op de Rotterdammers. Wat is het resterende programma van de top drie?

Speelschema Feyenoord:



Feyenoord - PSV



Sparta - Feyenoord



Feyenoord - AZ



SC Heerenveen - Feyenoord



Ajax - Feyenoord



Feyenoord - Go Ahead Eagles



PEC Zwolle - Feyenoord



Feyenoord - FC Utrecht



Vitesse - Feyenoord



Excelsior - Feyenoord



Feyenoord - Heracles



Speelschema Ajax:



Ajax - Heracles



FC Groningen - Ajax



Ajax - FC Twente



Excelsior - Ajax



Ajax - Feyenoord



Ajax - AZ



NEC - Ajax



Ajax - SC Heerenveen



PSV - Ajax



Ajax - Go Ahead Eagles



Willem II - Ajax



Speelschema PSV:



Feyenoord - PSV



PSV - Roda JC



Go Ahead Eagles - PSV



PSV - Vitesse



Sparta - PSV



Twente - PSV



PSV - Willem II



ADO Den Haag - PSV



PSV - Ajax



FC Groningen - PSV



PSV - PEC Zwolle