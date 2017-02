Kevin Diks, na half jaar in Toscane een halve Italiaan

“ Ik sta sterker in mijn schoenen dan toen ik Vitesse verliet.”

Het is een minuut voordat de blessuretijd ingaat bij Vitesse-Ajax. Terwijl de bal aan de andere kant van het veld is, zit Diks op het gras. Eloy Room, keeper van Vitesse, loopt hem tegemoet. Al liplezend is te zien wat Room vraagt: "Kramp?" Diks knikt, bukt voorover en trekt met beide handen zijn voeten naar zich toe. Dan staat hij toch weer snel op als de bal richting de helft van Vitesse gaat. Verbeten trek op zijn gezicht. En gelijk in duel met Ajax-aanvaller Amin Younes.



Zo'n tien minuten na de wedstrijd een diepe zucht. "Het was wel even pittig, ja", zegt Diks tegen ELF Voetbal. "Ik kreeg eerst kramp in het ene been, daarna in het andere been. In de wedstrijd tegen Willem II, vorige week, had ik nergens last van, was ik fris. Maar nu had ik het toch even zwaar. Ook voor rust met Younes. Hij ging er twee keer voorbij. Dus ik moest even een tandje bijschakelen en echt op hem focussen. In de tweede helft heb ik hem goed bestreden, denk ik."



Het kwartje

Diks leunt tegen de muur van de catacomben in GelreDome. Tegen Ajax (0-1) stond hij voor de tweede keer sinds zijn rentree bij Vitesse in de basis. Tegen Willem II (0-1) tachtig minuten als linksback en tegen Ajax een negentig minuten als rechtsback. Diks is voor een paar maanden terug bij Vitesse, de club die hem opleidde en vorig jaar zomer voor zo'n drie miljoen euro aan Fiorentina verkocht.







Hij genoot van het leven in Italië, maar speelde slechts twee keer. En toen klopte Vitesse aan, begin januari. "Ik had toen al mijn wens doorgegeven bij Fiorentina: dat ik graag meer speeltijd wilde. Ik snapte dat de trainer gezien de selectie meer spelers tot zijn beschikking heeft, maar daarom zag ik verhuren als een optie. Zeker toen Vitesse zich meldde. Dat zag ik direct zitten, terug naar een vertrouwde omgeving. Maar Fiorentina wilde mij eerst niet laten vertrekken."



"Ik heb pas twee keer gespeeld, een paar minuten tegen Cagliari en Napoli, maar de mensen bij de club hebben aangegeven tevreden te zijn over mijn ontwikkeling. Ik vind ook dat ik stappen heb gemaakt. Naar mijn idee zat ik dicht tegen meer speeltijd aan. Maar soms moet je ook een beetje mazzel hebben. In de laatste wedstrijd van Fiorentina voordat ik naar Vitesse kwam zou ik invallen tegen Genoa, maar toen kreeg een van ons een rode kaart en mocht ik weer zitten. Dat moment somt eigenlijk mijn eerste halfjaar in Florence op. Het kwartje viel net niet goed."



Stamppot

Uiteindelijk stemde Fiorentina toch in met een verhuurperiode, bij Vitesse. "Ik had toen al mijn koffers gepakt. Het duurde een paar weken voordat ik groen licht kreeg. Dat ik weer terugging naar Vitesse maakte mij aan de ene kant gelukkig, omdat ik weer meer speeltijd zou krijgen, maar aan de andere kant was ik ook net gesetteld in Italië."



"Mijn vriendin was net tweeënhalve maand over. We genoten van het leven in Florence, van het eten. We gingen weer van de pasta naar de stamppot, haha. Ik heb al tegen mijn teamgenoten bij Vitesse gezegd dat een gemiddeld restaurant in Nederland een slecht restaurant is in Italië. En een gemiddeld restaurant in Italië is een heel goed restaurant in Nederland. De Italiaanse keuken is super. Die mis ik nu al wel hoor."







Zijn teamgenoten van Fiorentina zag hij vorige week donderdag nog in Mönchengladbach. "Ik ben met twee vrienden naar Duitsland gereden, daar speelde Fiorentina in de Europa League. Ze wonnen met 0-1, dus die anderhalf uur rijden was het zeker waard. Ik ben ook nog even in de kleedkamer geweest om iedereen te feliciteren. Ik heb goed contact met de jongens. Ook al spreek ik niet vloeiend Italiaans, maar wel een beetje, met veel gebaren. Ik versta wel veel."



Halve Italiaan

Nee, de hoop om in de toekomst te slagen bij Fiorentina heeft Diks niet opgegeven. Zeker niet. "Het voelt ook niet alsof mijn avontuur mislukt is. Ik ben echt sterker geworden in het half jaar in Italië: fysiek en mentaal. Ik heb als dispenstatiespeler mijn wedstrijden gespeeld bij Onder 19, de Primavera, en ik heb heel veel getraind. In het krachthonk, maar ook veel trainingen op snelheid en één tegen één-duels. Ik sta sterker in mijn schoenen dan toen ik Vitesse verliet."



"Ik wil de komende maanden bij Vitesse laten zien waarin ik me heb ontwikkeld. Ook voor de mensen bij Fiorentina. Fysiek en mentaal heb ik stappen gemaakt. Ook in de coaching. In Italië leer je heel veel op tactisch gebied. Ook om andere spelers aan te sturen. Dat doe ik nu ook bij Vitesse. Verbaal ben ik meer aanwezig dan in de jaren hiervoor bij Vitesse. Ik ben wat brutaler. Ook richting de scheidsrechter. Dat leer je ook wel in Italië: het psychologische spelletje met scheids. Dat kan echt effect hebben. Wat dat betreft ben ik een halve Italiaan geworden, haha."



De komende maanden wil Diks bij Vitesse veel spelen, vierde worden in de Eredivisie en als het kan ook de KNVB Beker winnen, in de halve finale wacht Sparta Rotterdam. "De top-drie is ver weg in de Eredivisie, maar de strijd om de vierde plaats ligt open. Die willen we zeker grijpen. En het zou natuurlijk geweldig zijn om een bekerfinale te mogen spelen. Maar we moeten niet te ver op de zaken vooruit lopen. Nu eerst weer goed herstellen. En dan vanavond languit op de bank, met AC Milan-Fiorentina op de tv."