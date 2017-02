Deze geniale gek schudde Italië dit weekend op

De overwinning volgt na een bewogen week. Pescara werd vorig weekend een uur lang weggespeeld door Torino en keek na zestig minuten tegen een achterstand van 5-0 aan. Door drie doelpunten in het laatste half uur bleef de schade doelsaldotechnisch beperkt, maar voor clubvoorzitter Daniele Sebastiani was de maat vol. Massimo Oddo, de trainer die Pescara vorig seizoen nog aan promotie hielp, moest wijken. Zijn opvolger was een oude bekende, Zdenek Zeman.



Zeman is onder Italiaanse voetbalkenners een begrip. Juist omdat hij zo on-Italiaans is. Voor de trainer is aanvallend voetbal niet genoeg, hij predikt kamikazevoetbal. Toen de geboren Tsjech in 2013 ontslagen werd bij AS Roma, had zijn ploeg de meeste treffers én de meeste tegentreffers van de competitie. Hij wil dat zijn spelers altijd de wedstrijd beleven, alsof de stand 0-0 is. Met zo'n mindset houdt Zeman het sinds mensenheugenis vol in het land van de catenaccio en de counter. Het heeft hem in Italië een reputatie van geniale gek opgeleverd.



Ondertussen zijn er weinig Italiaanse clubs die niet onder leiding van Zeman zijn geweest. Zijn cv is na dertig jaar in het trainersvak indrukwekkend. Bij liefst veertien Italiaanse, waaronder Lazio Roma, Napoli en AS Roma, en drie buitenlandse clubs nam hij de honneurs waar. Ook Pescara zelf ging al eens eerder in zee met Zeman. In het seizoen 2011/12 stuntte de karakteristieke coach, door met een jeugdig Pescara, boven roemruchte clubs als Torino en Sampdoria, kampioen van de Serie B te worden. Voor enkele van zijn spelers bleek dat seizoen een opmaat voor een glansrijke carrière. Ciro Immobile werd later bij Torino topscorer van de Serie A, terwijl Marco Verratti (PSG) en Lorenzo Insigne (Napoli) zich ontwikkelden tot basisspelers bij Champions League-clubs.



Talentontwikkeling staat hoog in het vaandel bij Zeman, maar voor nu zal handhaving prioriteit hebben. Na 25 speelrondes staat nummer 17 Empoli tien punten boven de hekkensluiter en dat is een zorgwekkend aantal. Maar als iemand De Dolfijnen van de ondergang kan redden, is het de man met de karakteristieke sigaar. Het eerste half uur tegen Genoa, waar de bezoekers werden weggevaagd en binnen no-time met 3-0 achter stonden, is in ieder geval veelbelovend. Het Zemanlandia is terug in de Serie A.