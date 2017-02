Het grote gelijk van Ajax-captain Davy Klaassen

Davy Klaassen sprak na de wedstrijd van donderdag de wens uit dat teams die in de Europa League spelen pas op maandag in actie hoeven te komen in de Eredivisie. Hoewel hij door zijn eigen treffer tegen Vitesse puntverlies na een zware midweekse wedstrijd voorkwam, blijkt uit onderzoek dat de captain van Ajax terecht stampij maakt. "Klaassen heeft gelijk als hij zegt dat het een groot nadeel is om op zondag te spelen", vertelt Raymond Verheijen.

“ Het is gewoon oneerlijk. Nederland is één van de weinige landen waar dit nog gebeurt.”

Liefst 27000 wedstrijden analyseerde de inspanningsfysioloog over dit onderwerp. De conclusies uit dat onderzoek laten niets aan onduidelijkheid over: teams die slechts twee dagen rust hebben tussen wedstrijden, presteren beduidend minder dan teams met méér rust. De vermoeidheid slaat vooral in de eindfase toe: clubs krijgen 75 procent meer tegengoals in het laatste half uur als ze slechts twee dagen rust gehad hebben.

Ook maken clubs na een herstelperiode van twee dagen gemiddeld minder doelpunten: het verschilt gemiddeld liefst 0,52 goal per duel. Er zijn ook verschillen tussen teams met drie en vier dagen rust, maar die zijn significant kleiner. "De uitkomsten zijn duidelijk. Op basis van ons onderzoek kun je onmogelijk teams langer verplichten om twee keer in drie dagen te spelen", vindt Verheijen tegenover ELF Voetbal. "Het is gewoon oneerlijk. Nederland is één van de weinige landen waar dit nog gebeurt. Ik heb resultaten van het onderzoek bij elf voetbalbonden in Europa gepresenteerd en zij hebben het allemaal overgenomen. Behalve de KNVB."



Zodra de verdeling (twee of drie dagen) bij de uit- danwel thuisploeg verandert, veranderen de winstpercentages ten opzichte van de gelijke situatie drastisch. Bron: onderzoek Verheijen.

In landen waar er al maatregelen zijn genomen is het effect dat Verheijen met zijn onderzoek aantoonde inderdaad verdwenen. Dit omdat teams die Europees spelen een langere rusttijd krijgen. "In Portugal, bij de clubs die de kans krijgen om langer te herstellen, en dus op vrijdag of maandag spelen is een soortgelijk effect als in mijn onderzoek, niet meer te vinden. Daar is het dus wél eerlijk. Het kan dus wel."

FOX Sports

Toch zijn er ook tegenargumenten. Zo is voetballen op maandag een stuk minder aantrekkelijk voor het publiek. Hetzelfde geldt voor de afspraken en kijkcijfers van FOX Sports. Vervelend misschien, maar Verheijen spreekt zijn voorkeur voor de sportieve gelijkwaardigheid. "Voor mij gaat het sportieve belang altijd boven het belang van de amusementswaarde van een sport."

De KNVB reageerde eerder al op de woorden van Klaassen. "We houden in onze competitieplanner altijd rekening met de Europese wedstrijden. Maar als er werkelijk behoefte is aan dergelijke oplossingen, zullen wij daar zeker over meedenken", aldus woordvoerder Koen Adriaanse.

Wie weet wat er de komende jaren verwacht kan worden van de voetbalbond. Hoewel Klaassen zondagmiddag met zijn doelpunt voor even zijn ongelijk bewees, lijkt vast te staan dat de aanvoerder van de Amsterdammers wel degelijk recht van spreken heeft.