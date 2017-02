Het verschil Heerenveen mét of zonder Stijn Schaars is immens

SC Heerenveen is in het jaar 2017 nog verre van gelukkig. Was de ploeg voor de winterstop nog een enorm succesvolle voetbalmachine, verliezen de Friezen in het nieuwe jaar bijna alles. Ook tegen FC Twente ging het weer mis: 1-0. Het veldspel is gewoon prima, maar de kansen gaan er niet in. Wat is er dan aan de hand in Friesland?

“ Misschien moet Ødegaard zich meer op de vleugelpositie richten.”

Wie gaat kijken naar de veranderingen van Heerenveen voor en na de maand januari komt ogenschijnlijk snel uit bij de komst van supertalent Martin Ødegaard naar sc Heerenveen. Maar de schuld afschuiven op jonge Noor lijkt niet terecht. Met hem op de bank en Pelle van Amersfoort tussen de lijnen was het zaterdagavond immers wederom hetzelfde liedje. Heerenveen voetbalt prima, maar (doel)punten blijven uit.

De andere verandering is de afwezigheid van Stijn Schaars. De middenvelder was een spil in het spel van sc Heerenveen wat hem tevens een oproep voor Oranje opleverde. Sinds zijn rentree in het Nederlands elftal is het echter mis en valt de routinier van de ene blessure in de andere. "Zijn afwezigheid speelt een hele grote rol", vindt Roelof de Vries, sc Heerenveen-volger van Omroep Fryslân. "Schaars was met passes naar voren waarbij hij soms meerdere linies oversloeg, ontzettend belangrijk. Kobayashi is goed, maar op die positie kwetsbaarder. Hij heeft te veel balverlies."

Wie naar de cijfers van sc Heerenveen mét en zonder Schaars kijkt, komt tot schokkende conclusies. Gemiddeld pakt Heerenveen zonder Schaars bijvoorbeeld een punt minder dit seizoen dan mét de middenvelder tussen de lijnen:

Met Schaars Zonder Schaars Duels 14 9 Punten (gem.) 25 (1,78 punt) 8 (0,88 punt) Doelputen (gem.) 28 (2) 10 (1,11) Tegengoals (gem.) 17 (1,21) 11 (1,22) Aantal keer de nul 4 2

Als je dat door zou voeren naar een hele competitie Heerenveen mét of zonder Schaars, zou het zomaar een kleine dertig punten schelen. Een aantal dat tien plaatsen scheelt op de ranglijst na 34 duels. Zo zwart-wit kun je het uiteraard niet stellen, maar opvallend zijn de cijfers zeker. Vooral aanvallend blijkt de toegevoegde waarde van Schaars van belang: mét de captain scoren ze beduidend meer dan zonder.

Crisis

Dus is de vraag: is er na vijf duels, waarin slechts één punt behaald werd, nu een crisis of niet? Het spel is immers wél naar behoren. De Vries: "Het is zeker geen crisis. Het spel is goed, soms zelfs heel goed. Maar ze hebben af en toe gewoon pech, zoals tegen FC Twente. Al is het scorend vermogen wel een dingetje op dit moment. Soms lijkt het als vroeger bij de F'jes. De tegenstander zoek combineren tot aan de doellijn, de bal dan op de lijn stil leggen, op je knieën gaan zitten en dan met je hoofd de bal er in drukken. Soms moet je ook gewoon schieten. De jongens moeten af en toe meer kerels worden."

Ook denkt De Vries dat het voor Ødegaard lastig wordt om zomaar weer zijn verloren basisplaats terug te krijgen. "Van Amersfoort speelde erg goed en was een meerwaarde tegen Twente. Hij heeft meer lengte, is doelgerichter en fysiek sterker. Bovendien was ie met een paar passes ook nog eens dichtbij een assist. Het is zonde dat hij door zijn gele kaart geschorst is voor het duel met Roda JC. Misschien moet Ødegaard zich meer op de vleugelpositie richten."