Bijzondere mijlpaal voor Iniesta in dienst van FC Barcelona

Andrés Iniesta betrad zondagavond tien minuten voor tijd het veld bij FC Barcelona tegen Leganes. Het was een bijzonder optreden voor El Blanquito: het was zijn vierhonderdste competitieduels voor de Catalaanse grootmacht. Hoeveel zullen er nog volgen?

Sowieso is het een bijzonder jaar voor Iniesta. Dit is zijn twintigste jaar in dienst van de Blaugranas, waar hij tevens bezig is aan zijn vijftiende seizoen in de hoofdmacht. Ook kon hij als international een feestje aan het einde van vorig seizoen: één dag voor de Champions League-finale tussen rivalen Real en Atlético op 27 mei 2016 was hij namelijk een decennia lang Spaans international.

Om dat feestje een beetje mee te vieren, hebben we hieronder een kleine selectie gemaakt uit de crème de la crème van de voetbalcarrière van Iniesta. Uiteraard valt zijn goal uit 2010 daar voor ons als Nederlanders níet onder. Geniet dus vooral mee!

Alsof hij de bal een aan touwtje heeft. Wát een balbehandeling:



Als Iniesta scoort, is het een belangrijke goal:



Of een hele mooie:



Twintig doelpunten per seizoen zal Iniesta niet snel maken. Het hoogste aantal wat hij ooit behaalde, in het seizoen 2010/2011, was acht goals. Desondanks maakt de 113-voudig international wel opvallend vaak belangrijke doelpunten. Alsof hij pas gaat schieten, als alle anderen het al een keer of vijf geprobeerd hebben.

Maar liever nog laat hij zeven verdedigers kansloos, om een ander te laten scoren:



Het toont de ingetogenheid van Iniesta. Veel liever zet hij namelijk iemand met een geniale steekpass alleen voor de keeper. En hoe Iniesta af te stoppen is voor verdedigers? Eigenlijk alleen met een overtreding, want je krijgt makkelijker een broedende kip van zijn ei, dan Iniesta van de bal.

Toch is de kans dat Iniesta, wiens trouwe secondant Xavi twee jaar terug al stopte, er naar dit seizoen de brui aan geeft aanzienlijk. Veel vaker dan voorheen wordt de middenvelder voortijdig naar de kant gehaald door Luis Enrique. Hoewel hij in balbezit nog altijd meer dan geniaal is, wordt hij in het dynamische voetbal steeds vaker overlopen.

Ondanks al zijn gewonnen prijzen, behaalde titels en uitmuntende wedstrijden won de Spanjaard nooit de Gouden Schoen. Ook hij werd in zeker zin 'de dupe' van de voortdurende en bizarre strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Hoewel de Argentijn zijn maatje na het winnen van de Gouden Schoen meermaals bedankte, had een eretitel Iniesta niet misstaan.