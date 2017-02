Talent Bergwijn bij PSV nog zeker geen Memphis

Maxime Lestiënne kon het niet maken in Eindhoven. Rondom Luciano Narsingh hing bij PSV altijd de twijfel. Jürgen Locadia werd buitenspeler bij gebrek aan alternatief. Bij de uittocht van meerdere vleugelspitsen dit seizoen komt er steeds meer speeltijd voor youngster Steven Bergwijn. Maar is hij al klaar voor het grote werk?

Natuurlijk mag je niet van het talent van PSV verwachten dat hij de formatie van Phillip Cocu vanaf de eerste minuut op sleeptouw neemt. In een seizoen waar het lange tijd moeizaam draaide en op dit moment vooral de resultaten aansprekend zijn, kun je van Bergwijn onmogelijk verwachten dat hij wel even het verschil maakt.

Tegelijkertijd laat Bergwijn slechts sporadisch zijn grote potentie zien in het shirt van PSV. Zijn fysiek laat hem, met name in de kleine ruimte, nog weleens in de steek. Zodra hij gelanceerd wordt in de diepte door een medespeler, kan hij zijn techniek en snelheid goed benutten. Moet hij uit stilstand met bal langs zijn directe opponent, wordt het al een heel ander en vaak lastiger karwei.

Dat zorgt er mede voor dat zijn rendement op dit moment nog erg laag is. Te laag voor een volwaardig buitenspeler van PSV. We vergelijken zijn statistieken met drie andere soorten spelers. A) Zijn huidige medespelers in dit seizoen, B) de buitenspelers van vorig jaar en C) de statistieken van Memphis Depay, wiens situatie vergelijkbaar was met die van Bergwijn nu.

Vergelijking met concurrenten:

Wie naar de cijfers kijkt van Bergwijn en zijn concurrenten dit seizoen (Narsingh inmiddels niet meer), ziet dat Bergwijn redelijk meekomt. Hij scoort gemiddeld en creëert ook een redelijk aantal kansen per duel. Toch is het aantal assists dit seizoen nul. Het is wel heel weinig voor een buitenspeler, zelfs al je bedenkt dat diepte spits Luuk de Jong lang in een zeer matige vorm verkeerde.

Daarnaast is zijn schotpercentage beduidend lager dan van de andere twee voetballers. Bergwijn schiet gemiddeld veruit het vaakst, maar is ook het minst zuiver. De pogingen die mis gaan, betekent bijna altijd balverlies.

Bergwijn Narsingh Pereiro Doelpunten 0,27 0,11 0,46 Gecreëerde kansen 1,99 2,24 1,55 Assists 0 0,11 0,12 Keypasses 1,99 2,13 1,44 Schotnauwkeurigheid 42% 68% 60%

Cijfers zijn op basis dit seizoen, gemiddelden per 90 minuten.



Op dit moment maakt Cocu bijna altijd de keuze tussen óf Perero óf Bergwijn.

Vergelijking met spelers van vorig seizoen:

Vooraf moet er één kanttekening worden geplaatst bij deze vergelijking. Spelen in een team met een veelscorende spits als kampioensploeg is makkelijker dan in het huidige PSV. Bovendien is het ook wel fijn dat wanneer je een pass geeft, die wordt afgemaakt.

Maar dit zijn kampioenswaardige cijfers van de buitenspelers van PSV. Ten opzichte van deze cijfers valt Berghuis er ook niet extreem ver onderuit, maar is hij wel de mindere. Lestienne scoorde weliswaar minder vaak, maar creëerde wel veel meer kansen en gaf beduidend meer assists. Locadia doet beide elementen beter dan Bergwijn. Het aantal gecreëerde kansen is nagenoeg gelijk: als je het over een heel seizoen trekt, is het verschil amper drie kansen.

Bergwijn Lestienne Locadia Doelpunten 0,27 0,13 0,36 Gecreëerde kansen 1,99 2,93 1,91 Assists 0 0,8 0,45 Keypasses 1,99 2,13 1,45 Schotnauwkeurigheid 42% 37% 53%

Cijfers Lestienne en Locadia op basis van seizoen 2015/16, gemiddelden per 90 minuten.



Mempis (r) werd al snel een vedette bij PSV. Bergwijn (m) is vooralsnog een waterdrager.

Cijfers in vergelijking met Memphis Depay

Wie kijkt naar de situaties van Bergwijn en Depay bij PSV kijkt, komt tot de conclusie dat er veel gelijkenissen zijn tussen beiden. Cocu werd in het seizoen 2013/14 hoofdcoach bij PSV. Door het vertrek van Dries Mertens kwam er een plekje vrij links voorin. Cocu gaf de negentienjarige Memphis, die hij nog kende uit de jeugd, het vertrouwen. De aanvaller groeide uit tot een dragende speler.

Bergwijn is eveneens negentien jaar. Kon vorig jaar af en toe al eens ruiken aan het niveau van de Eindhovenaren en mag het dit jaar echt laten zien. Memphis maakte vanaf de eerste minuut indruk, waardoor hij veel meer minuten speelde bij PSV in 2013/14. Door zijn status werd hij belangrijker voor Cocu. Die indruk maakte Bergwijn tot dusver niet en dat zie je terug in de cijfers.

Bergwijn Memphis Doelpunten 0,27 0,4 Gecreëerde kansen 1,99 2,87 Assists 0 0,23 Keypasses 1,99 2,64 Aantal schoten 3,99 5,41

Cijfers Memphis uit het seizoen 2013/14

Zijn bovenstaande cijfers waterdicht? Nee. Voetballen in een ploeg met veel vertrouwen en een grote dominantie in de Eredivisie is een stuk makkelijker dan voetballen in een ploeg die het moeilijk heeft. En het vertrouwen dat Memphis na enkele duels kreeg van Cocu, geeft ook een boost aan een buitenspeler.

Maar een feit is ook dat Memphis dat vertrouwen zelf afdwong. Bergwijn is vooralsnog dus duidelijk nog geen Memphis. En eigenlijk ook nog geen Locadia of Pereiro, al komt hij bij beide spelers wel aardig in de buurt. Aardig ja. Wil het talent een vaste basisplaats veroveren in het eerste elftal van PSV dan zal zijn rendement ontegenzeggelijk omhoog moeten.