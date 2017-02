Blunderende goalie had broer van Willem II'er Lamprou kunnen zijn

Natuurlijk: deze vrije trap van verdediger Abderrahmane Hachoud van MC Alger is van grote schoonheid. Maar ook van grote afstand. En de keeper van Bechem United ziet er niet bepaald safe uit… Gezien zijn lengte had het zomaar een broer van Willem II-goalie Kostas Lamprou kunnen zijn.

Depois do ~entrar com bola e tudo~, Hachoud, do Alger, inventou o ~enfiar com o goleiro e tudo~ pic.twitter.com/fL3v7u2ITK

Het was overigens wel een dure tegengoal, want de heenwedstrijd had Bechem nog gewonnen (1-2), maar het uitduel waren ze kansloos: 4-1. Dus meldt MC Alger zich in de volgende ronde van de Afrikaanse Confedaration Cup. Voor Hachoud was het overigens een topduel. Na deze mooie vrije trap maakte hij nog een doelpunt, uit een strafschop.