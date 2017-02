Michiel Kramer keert terug bij Feyenoord, maar hoe nu verder?

Michiel Kramer verscheen maandagochtend weer op het trainingsveld van Feyenoord. De spits is terug bij de selectie nadat hij afgelopen week geschorst was. De 28-jarige Kramer weigerde vorige week een training voor wisselspelers, waardoor trainer Giovanni van Bronckhorst hem even niet hoefde te zien.

Het is de vraag of de tijdelijke afwezigheid van Kramer bij het eerste elftal de werksituatie heeft verbeterd. Tijdens het huidige Eredivisie-seizoen werden verschillende spelers (tijdelijk) uit de selectie van het eerste elftal van hun club gezet. Het leidde in bijna alle gevallen tot een vertrek.

Dario Vujicevic

Het Eredivisie-seizoen was ruim een maand onderweg en Heracles Almelo-trainer John Stegeman hoefde Dario Vujicevic al niet meer te zien. De club liet niet veel los over de tijdelijke schorsing van de 26-jarige middenvelder. Wel sprak Stegeman dat Vujicevic 'een probleem had met het teambelang wat boven het individu moet staan'. Na zijn schorsing zat hij enkele keren op de bank maar kwam hij, mede door een blessure, niet meer in actie. Komende zomer vertrekt Vujicevic transfervrij bij de club.

Joris van Overeem

AZ-trainer John van den Brom zette Joris van Overeem in november uit de A-selectie van de Alkmaarse club. De middenvelder uitte in een interview zijn kritiek op zijn reserverol bij de club. De uitingen vielen bij Van den Brom verkeerd en Van Overeem hoefde voorlopig niet meer te komen. Na zijn tijdelijke schorsing kwam Van Overeem tot op heden zes keer in actie voor AZ. Afgelopen winter leek hij op huurbasis naar Greuther Fürth te verkassen, maar de jeugdinternational bleef uiteindelijk toch in Alkmaar.

Anwar El Ghazi

Ajax-trainer Peter Bosz zette Anwar El Ghazi eind oktober uit de selectie van Ajax. De buitenspeler uitte op de training zijn woede over zijn reserverol bij de club. De heftige reactie van El Ghazi was voor de clubleiding reden om hem tijdelijk te verbannen. Na enkele weken van afwezigheid keerde hij in december weer terug bij het eerste elftal. Hij speelde nog vijf wedstrijden voor de club, maar vetrok afgelopen winter naar Lille.

Nemanja Gudelj

Na Anwar El Ghazi werd Nemanja Gudelj begin november uit de A-selectie van Ajax gezet. De middenvelder kon het mentaal niet meer opbrengen om op de reservebank te zitten. Trainer Bosz vond de mentaliteit niet passend en stuurde Gudelj naar het tweede elftal. De Serviër kwam geen moment meer in actie, de supporters waren klaar met hem en afgelopen zomer maakte Gudelj de overstap naar het Chinese Tianjin Teda.

Quincy Owusu-Abeyie

NEC versterkte zich afgelopen zomer met Quincy Owusu-Abeyie. De 30-jarige buitenspeler werd als tiener gezien als een groot talent en vertrok vroeg naar het buitenland. Bij NEC begon Owusu-Abeyie aan zijn eerste seizoen in de Eredivisie. De samenwerking werd echter geen succes en hij werd begin december 'na een opeenstapeling van incidenten' uit de selectie gezet. Een maand later werd het contract van Owusu-Abeyie bij NEC ontbonden. Op dit moment is hij nog altijd clubloos.

Kenny Teijsse

Enkele dagen voor de Kerst werd ook Kenny Teijsse tijdelijk geschorst. De verdediger van Go Ahead Eagles moest in de wedstrijd tegen FC Groningen plaatsnemen op de tribune, maar zat daar niet op te wachten. Teijsse stapte in de trein en ging naar huis. Trainer Hans de Koning kon de actie niet waarderen en zette hem uit de selectie van het eerste elftal. In de winterse transferwindow transfereerde de 24-jarige Amsterdammer naar het Amerikaanse SF Deltas.

