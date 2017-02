Leonardo Jardim vol vertrouwen richting duels tegen Manchester City

De Portugese oefenmeester houdt er goede statistieken op na tegen Engelse club in de Champions League. Jardim stond als trainer zes keer tegenover een club uit Engeland in de Champions League. Als trainer van Olympiakos speelde hij tegen Arsenal. Als oefenmeester van de Monargaskische club trof hij Arsenal ook en later Tottemham Hotspur.



In het seizoen 2012/13 maakte Jardim zijn debuut als trainer in de Champions League. Met Olympiakos zat hij in de poule met Schalke 04, Montpellier en Arsenal. Tegen The Gunners ging hij in Engeland met 3-1 ten onder, maar in Griekenland zette zijn ploeg een knappe 2-1 op het scorebord. Het bleek echter niet genoeg voor de volgende ronde.







Twee jaar later stond Jardim opnieuw tegen Arsenal. Dit keer als trainer van AS Monaco. De twee wedstrijden in de zestiende finale zijn een van de Europese hoogtepunten van AS Monaco in de afgelopen jaren. In Engeland wisten de Monegasken te stunten door met 1-3 te winnen. In de terugwedstrijd bleek Arsenal met 0-2 te sterk, maar door de drie uitdoelpunten ging AS Monaco toch een ronde verder in het toernooi.







Ook dit seizoen stond AS Monaco tegenover een Engelse club. De club ontmoette Tottenham Hotspur in de poulefase. Ook tegen The Spurs bleek AS Monaco te sterk. De ploeg won tweemaal: 1-2 op White Hart Lane en met 2-1 in Monaco. Les Monégasques werden overtuigend eerste in de poule, Tottenham eindigde als derde.