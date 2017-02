'Arsenal zet zinnen op ongelukkige Isco'

Isco lijkt komende zomer te vertrekken bij Real Madrid. De middenvelder, die afgelopen weekend nog belangrijk was met twee assists, is niet altijd verzekerd van een basisplaats en lijkt daardoor aan te sturen op een vertrek.

Er zijn genoeg kapers op de kust. Zo heeft Arsenal zijn zinnen gezet op de Spanjaard. Dit schrijft The Daily Mirror. The Gunners hopen hem komende zomer binnen te halen. In 2013 nam Arsenal ook al een middenvelder van Real Madrid over. Destijds maakte Mesut Özil de overstap naar Engeland.