Het gaat (opnieuw) niet goed met het Haags Kwartiertje

Het einde van de 74ste minuut in de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord nadert. De laatste 15 minuten van de wedstrijd gaan in en de supporters van ADO Den Haag beginnen te schreeuwen. "Haags kwartiertje, Haags kwartiertje", klinkt het in het Kyocera Stadion. Het beroemde kwartiertje in het stadion van ADO Den Haag had dit keer echter geen succes.

Het gaat niet goed met ADO Den Haag, ook niet met het Haags Kwartiertje. De supporters van ADO Den Haag gaan in de slotfase van iedere thuiswedstrijd nog eens extra achter hun ploeg staan, wat beslissende doelpunten moet opleveren. Het is echter al een tijdje gelden dat een speler van ADO Den Haag trefzeker was tijdens het Haags Kwartiertje in een thuiswedstrijd.

Aantal treffers tijdens

Haags Kwartiertje Totaal aantal thuisdoelpunten Seizoen 2016/17* 1 7 Seizoen 2015/16 3 20 Seizoen 2014/15 11 30

*Tot dusver elf thuiswedstrijden

Alleen in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, de eerste wedstrijd van dit seizoen, lukte het. Tyronne Ebuehi was in de 82ste minuut trefzeker. Tot dusver is het de enige treffer voor ADO Den Haag in het laatste kwartier van een thuiswedstrijd. Ook vorig seizoen werd er niet vaak gescoord tijdens het Haags Kwartiertje. Slechts drie keer.

Het seizoen 2014/15 was een goed jaar voor het bekende kwartiertje. Maar liefst elf van de dertig thuistreffers werden gemaakt in het laatste kwartier van de wedstrijd. In de thuiswedstrijd tegen NAC (3-2 winst) vielen er zelf twee Haagse treffers in de laatste vijftien minuten van de wedstrijd. Voor ADO Den Haag, dat wel een succesje kan gebruiken, is het te hopen dat het iconische kwartiertje snel weer eens doelpunten gaat opleveren.