Waarom deze Lincoln City-supporter dacht dat hij droomde

Het is zaterdagochtend, half vijf. Brown heeft een zware week aan de University of Sunderland achter de rug, maar in het weekend bijslapen zit er voor de student sportjournalistiek niet in. Sterker nog, voor dag en dauw zit hij al in de trein naar Leeds, waar hij een vriend ophaalt en later zijn trip naar het stadion van Burnley - Turf Moor - zal vervolgen. Vanmiddag speelt zijn club één van haar belangrijkste wedstrijden uit de clubhistorie. Lincoln City, koploper van het hoogste Engelse amateurniveau, kan op bezoek bij nota bene een Premier League-club de kwartfinale van de FA Cup halen.





Two people cried on my shoulder. I think may have cried also. I've never seen anything like it. Ever. #Impvasion pic.twitter.com/u5U6pBAQNe — Jordan Brown (@jordbrown96) 18 februari 2017

"Lincoln City is redelijk groot, hoor. Op ons niveau tenminste", introduceert Brown zijn club. "We hebben heel lang in de League 2 gespeeld en werden onder de dit jaar overleden Graham Taylor in 1976 zelfs kampioen. Uiteindelijk zijn we wat afgezakt, maar dit jaar staan we eerste op het hoogste amateurniveau en hebben we een goed team. We hebben hele gepassioneerde fans, de club is als een magneet. Als je een of twee keer bij ons geweest bent, ben je verslaafd.”Brown is als zoon van clubicoon Grant Brown heel bekend met de club. Zijn vader was in verschillende functies meer dan 25 jaar werkzaam voor Lincoln City en speelde als speler tussen 1989 en 2002 meer dan 400 wedstrijden voor. "In 2005 keerde hij terug als jeugdtrainer en sindsdien hoort heel ons gezin bij de Lincoln-familie. Mijn ma en mijn zusje werken in de kaartverkoop, ik heb in de kaartverkoop gewerkt. Het is dat ik naar de universiteit ging, maar daarvoor heb ik jaren geen thuiswedstrijd gemist. Ik ga nog steeds zo vaak als ik kan', vertelt Brown. "Mensen vragen mij vaak: 'waarom zou je Lincoln supporteren, als je ook fan kan zijn van een Premier League-club?' Maar ik hou van de gemoedelijkheid van Lincoln. Onze supporters zijn één, iedereen hoort erbij."Lincoln City stuntte op weg naar de achtste finale al door Brighton & Hove Albion en Ipswich Town, clubs uit de tweede Engelse divisie, uit te schakelen. "Maar Burnley is toch van een ander kaliber. Het is een Premier League-club en bovendien in eigen huis ongelooflijk sterk. Vorige week versloeg het zelfs Chelsea… Diep van binnen heb je altijd een gevoel dat je een resultaat kan halen, maar in de realiteit waren we kansloos.”, aldus Brown."Burnley bleek uiteindelijk ook wat sterker, maar het wist geen levensgrote kansen te creëren. Daarnaast had onze keeper een paar goede reddingen", herinnert Brown zich. "Tijdens de wedstrijd kregen we het gevoel dat er meer mogelijk was. Met een beetje geluk konden we een replay afdwingen, was de gedachte."Brown valt even stil. "Om de wedstrijd echter te winnen, is zo'n onbeschrijfelijk gevoel. Ik kan niet onder woorden brengen wat het hele uitvak toen voelde. Ik kon het niet geloven, mijn vrienden konden het niet geloven, heel het stadion kon het eigenlijk niet geloven. Na het laatste fluitsignaal zag ik mensen om mij heen huilen en eerlijk is eerlijk, er rolde zelfs een traantje van mijn gezicht. Het was surrealistisch, normaal is dit alleen op FIFA mogelijk. Het was alsof ik droomde..."Over drie weken stuit Lincoln City in de kwartfinale van het toernooi op de winnaar van het duel tussen Sutton United of Arsenal. Die wedstrijd wordt maandagavond gespeeld. "De kwartfinaleloting is perfect. We hebben eerder dit seizoen van Sutton United verloren, maar een wedstrijd tegen hen zou een geweldige kans zijn de halve finales van de FA Cup te halen. Dan ligt een trip naar Wembley binnen handbereik", droomt Brown hardop. "Maar een wedstrijd tegen Arsenal zou ook fantastisch zijn. Dan speel je ineens in een stadion van 60000 man. Het is zo anders dan we gewend zijn. Komende dinsdag spelen wij tegen North Ferriby United. Daar moet een materiaalman voor het veld zorgen…"Maar heeft de ploeg een kans tegen Arsenal? Brown weet dat een zege niet aannemelijk is. "Realistisch gezien wint Arsenal natuurlijk van ons. Maar we kunnen in ieder geval laten zien wie we zijn en dan is alles mogelijk. Waarom niet?"