Zes aanstormende talenten van Feyenoord

Mo El Hankouri (1 juli 1997)

Deze dribbelaar is op en top Rotterdammer. Hij is geboren in de stad en speelt al sinds 2008 bij Feyenoord, dat hem wegplukte bij Spartaan'20. Zaterdag 27 augustus 2016 was een bijzondere avond voor de aanvaller. In een bomvolle Kuip debuteerde hij in het eerste elftal, uitgerekend tegen stadsgenoot Excelsior. Met een paar fraaie acties kreeg hij het publiek op de banken. De concurrentie op de vleugels is echter moordend, waardoor El Hankouri in de Eredivisie nog niet verder kwam dan deze negen minuten in de hoofdmacht van Feyenoord. Video: actie vanaf 6.22.

Justin Bijlow (22 januari 1998)

Feyenoords toekomstige doelman heet Justin Bijlow. De Rotterdammers hebben veel vertrouwen in de huidige keeper van het O19-elftal. Het contract dat hij in oktober tekende, loopt immers tot de zomer van 2021. In de tussentijd ligt een verhuurperiode voor de hand, want het is als keeper niet eenvoudig om bij een topclub ineens de stap van de jeugd naar het eerste elftal te maken. Bovendien is de concurrentie groot voor de sluitpost van Oranje Onder 19, met ploeggenoten als Kenneth Vermeer, Brad Jones en volgend seizoen waarschijnlijk ook weer Warner Hahn.



Tyrell Malacia (17 augustus 1999)

Een soort Rick Karsdorp, maar dan op de linkerflank. Dat is Tyrell Malacia. Verdediger van beroep, maar met een grote drang naar voren. Vanaf de E-pupillen speelt hij bij Feyenoord, waar hij vorige maand met de eerste selectie meereisde naar het trainingskamp in Marbella. In 2016 haalde Malacia, die zichzelf vergelijkt met David Alaba, met Oranje Onder 17 de halve finale van het Europees Kampioenschap. Zijn contract in De Kuip loopt nog door tot medio 2019.

Dylan Vente (9 mei 1999)

Speelt er na ruim 75 jaar weer een Vente in het eerste elftal van Feyenoord? Het zou zomaar kunnen. Spits Dylan Vente doet al regelmatig mee met het beloftenteam, waar hij deze week tweemaal trefzeker was tegen Roda JC. Hij kan in de voetsporen treden van de broer van zijn opa, Leen Vente. Deze vooroorlogse goaltjesdief maakte in 1937 het allereerste doelpunt in De Kuip. Tekent Dylan over een aantal jaar voor de laatste treffer in de voetbaltempel? Net als Malacia speelde Vente het EK Onder 17, mocht hij mee op trainingskamp en beschikt hij over een contract tot de zomer van 2019.

Emil Hansson (15 juni 1998)

Deze Noor maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Feyenoord A1. De Rotterdammers hadden de lichtvoetige middenvelder al lange tijd in het vizier en betaalden uiteindelijk 300.000 euro aan SK Brann. Bij die club kwam hij al tot tien wedstrijden in de Noorse competitie, maar een debuut in de Nederlandse Eredivisie zat er nog niet in. Bij Noorwegen Onder 19 is Hansson, die ook uit de voeten kan als linksbuiten, een vaste waarde. In 2016 speelde hij namens dit elftal tegen ploeggenoot Bijlow, in de strijd om kwalificatie voor het EK onder 19.

Mats Knoester (19 november 1998)

Het derde Feyenoordtalent dat onlangs mee mocht op trainingskamp, is Mats Knoester. Speler van Feyenoord vanaf zijn zesde. Bij Feyenoord O19 is deze linkspoot een rots in de branding in het hart van de defensie. Zijn contract loopt af in de zomer van 2018, maar de kans is groot dat hij in de komende maanden een nieuwe verbintenis ondertekent. Sluit deze fysiek sterke verdediger volgend seizoen al aan bij de selectie van Giovanni van Bronckhorst?