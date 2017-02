Wat moet Cocu met de herstelde Locadia?

Philip Cocu zal de komst van de multifunctionele Locadia met gejuich begroeten. Heel ruim zit de coach van de Eindhovenaren namelijk niet in de aanvallende opties. Met Luuk de Jong, Gàston Pereiro, Steven Bergwijn en Florian Jozefzoon beschikt Cocu over slechts vier volwaardige aanvallers in zijn selectie. Voor een ploeg die 4-3-3 speelt, is dat enorm weinig. Niet voor niets opteert de coach in de tweede seizoenshelft vaak voor Bart Ramselaar als linksbuiten.



Saillant is dat bijna elke aanvaller dit seizoen moeite heeft om te overtuigen. De Jong is geen schim van de spits die hij in voorgaande seizoenen was, Pereiro wordt gekenmerkt door wisselvalligheid, de jonge Berghuis is nog niet klaar voor elke week Eredivisievoetbal en Jozefzoon zit op een zijspoor. De prestaties van de aanvallers roepen om concurrentie en uit dat oogpunt is de rentree van Locadia goed nieuws voor Cocu.



Tegelijkertijd is het onrealistisch te denken dat Locadia het doelpuntenprobleem van de voorhoede van PSV gelijk oplost. In de voorgaande seizoenen werden de Eindhovenaren kampioen, maar was de bijdrage van de aanvaller in de doelpuntenproductie beperkt. In het kampioensjaar van vorig seizoen scoorde hij in 31 wedstrijden acht keer en had hij gemiddeld 247 minuten nodig voor een doelpunt. Ter vergelijking: Pereiro heeft dit jaar maar 196 minuten nodig per goal en werd dit weekend zelfs gepasseerd door Cocu.



Ook is het de vraag hoe groot het doelpuntenprobleem is, wanneer een ploeg zijn wedstrijden gewoon wint. PSV heeft in heel 2017 nog geen punt verloren en lijkt een goede vorm. Waarom zou je dan proberen een speler, die meer dan vijf maanden geen wedstrijd op niveau gespeeld heeft, in te lassen? Zoals een stokoud Engels spreekwoord luidt: Never change a winning team.



Locadia speelde tegen NAC 90 minuten mee en zou komende zondag tegen Feyenoord zijn rentree kunnen maken in de wedstrijdselectie van PSV. Verdient hij op korte termijn een basisplaats, of moet Cocu vasthouden aan zijn huidige voorhoede?