Ajax en PSV vandaag in actie in UEFA Youth League

In de Champions League spelen Nederlandse clubs geen rol van betekenis meer en in de Europa League komen we ook zelden verder dan de kwartfinale. Maar er is hoop. De Nederlandse jeugdopleidingen zitten nog altijd goed in elkaar, zo blijkt uit de UEFA Youth League. De afgelopen jaren presteerden Ajax en PSV al prima en ook dit seizoen zitten beide ploegen nog in het toernooi. Dinsdag komen ze in actie in de achtste finales.

18.00 uur | Ajax – Dinamo Kiev

Ajax neemt de Youth League uiterst serieus. De Amsterdammers spelen op De Toekomst tegen Dinamo Kiev en haalden voor dit duel Matthijs de Ligt en Justin Kluivert terug naar het hoogste jeugdelftal. De club mikt op jonge voetbalfans, die deze week genieten van de voorjaarsvakantie. De wedstrijd begint al om 18.00 uur en kaartjes kosten maar €2,50. Zij gaan zien of Ajax er in slaagt om door te dringen tot de laatste acht. De wedstrijden in deze fase van de UEFA Youth League kennen geen returns, de beslissing valt dus hoe dan ook in Amsterdam.



In de voorgaande rondes ging het van een leien dakje voor de ploeg van trainer Aron Winter. Eerst moest het IJslandse Breiðablik er aan geloven. Voor de winterstop was er nog wel sprake van een dubbele ontmoeting, die Ajax met 3-0 en 4-0 eenvoudig won. De voortreffelijke omhaal van Kaj Sierhuis was het hoogtepunt. Ook voor het Griekse PAOK (2-0 en 2-1) was Ajax te sterk. Begin deze maand overleefden de Amsterdammers ook de play-off, door Juventus met 2-0 te verslaan.



18.00 uur | PSV – Benfica

Ook PSV gaat voor hoge bezoekersaantallen. Het duel met Benfica start om 18.00 uur en wordt niet gespeeld op De Herdgang, maar in het Philips Stadion. De toegang is bovendien gratis, waardoor de schoolgaande jeugd een uitgelezen kans heeft om de grootste talenten van PSV met eigen ogen aan het werk te zien.. Vanuit het beloftenelftal worden Dante Rigo, Matthias Verreth en Sam Lammers teruggehaald. Laatstgenoemde viel al enkele keren in bij het eerste elftal.



PSV heeft de achtste finales op een iets andere manier bereikt dan Ajax. De Amsterdammers kwalificeerden zich via het zogeheten ‘Domestic Path’, terwijl PSV meedeed aan de Champions League-route. Net als de hoofdmacht, speelde het O19-elftal een poulefase, met dezelfde ploegen als tegenstanders: Bayern München, Atlético Madrid en FK Rostov. PSV imponeerde, eindigde als poulewinnaar en mocht zodoende de play-offs overslaan.



Overige duels 1/8e finales UEFA Youth League:

AS Monaco – Real Madrid

CSKA Moskou – Rosenborg

FC Barcelona – Borussia Dortmund

FC Porto - Viitorul Constanța

RB Salzburg – PSG

Atlético Madrid - Sevilla