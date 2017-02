Vier jaar geleden: Ajax verlaat Europa na zeperd in Boekarest

Op 21 februari 2013 kwam er een teleurstellend einde aan het Europese seizoen van Ajax. Pijnlijk genoeg bleek Steaua Boekarest te sterk in de eerste knock-outronde van de Europa League. En dat na een 2-0 overwinning tijdens de heenwedstrijd in Amsterdam. In de Roemeense hoofdstad stond diezelfde score op de borden, waarna een verlenging geen uitkomst bood. Een strafschoppenserie resulteerde in uitschakeling. Zuur voor de coëfficiëntenlijst, want Ajax was dat seizoen de enige Nederlandse club die überhaupt overwinterde in Europa.